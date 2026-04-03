KarFREItag: Blechlawinen rollen in Richtung Süden!

Langes Osterwochenende und Karfreitag, der bekanntlich in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist. Diese Zutaten gepaart mit dem Pendler-Frühverkehr sorgten bereits in den frühen Morgenstunden für Staus und Verzögerungen auf den Straßen. Hotspots sind bisher die A12 Inntal- und folglich die A13 Brennerautobahn sowie die B179 Fernpassstraße in Tirol. Auch in anderen Bundesländern herrschte bereits starker Osterreiseverkehr.