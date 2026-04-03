KarFREItag: Blechlawinen rollen in Richtung Süden!

Langes Osterwochenende und Karfreitag, der bekanntlich in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist. Diese Zutaten gepaart mit dem Pendler-Frühverkehr sorgten bereits in den frühen Morgenstunden für Staus und Verzögerungen auf den Straßen. Hotspots sind bisher die A12 Inntal- und folglich die A13 Brennerautobahn sowie die B179 Fernpassstraße in Tirol. Auch in anderen Bundesländern herrschte bereits starker Osterreiseverkehr.
Ostern ist Jahr für Jahr bekanntlich auch ein starkes Reisewochenende – während viele Skigebiete ins große Finale gehen, zieht es die ersten Urlauber bereits in Richtung Süden. Das machte sich schon am Donnerstag, vor allem aber am Freitag in den frühen Morgenstunden deutlich bemerkbar.
Fast eine Stunde Zeitverlust ab Innsbruck
Staus, Behinderungen und Verzögerungen gab es in der Früh insbesondere bereits auf der Brennerautobahn. Dort trat um 7 Uhr das Lkw-Fahrverbot in Kraft. Überwiegend waren Autos mit deutschen Kennzeichen unterwegs – kein Wunder, ist der Karfreitag bei unseren Nachbarn doch ein Feiertag!
Wie die Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage erklärte, musste man auf der A13 zwischen Innsbruck und dem Brenner mit 40 bis 60 Minuten Zeitverlust rechnen. Betont wurde, dass der Baustellenbereich bei der Luegbrücke zweispurig befahrbar ist.
Behinderungen auch auf A12 und am Fernpass
Viel Geduld war auch bereits auf der Inntalautobahn – insbesondere im Tiroler Unterland – gefragt. Dort traf die Reisewelle auf den Pendler-Frühverkehr. Auch hier berichteten Betroffene von großen Zeitverlusten – teils mehr als eine Stunde.
Stockender Verkehr und teils Staus gab es am Karfreitag in der Früh und am Vormittag auch auf der B179 Fernpassstraße – abschnittsweise im gesamten Verlauf.
Viel Verkehr auch in anderen Bundesländern
Die Situation Freitagfrüh in den anderen Bundesländern: Auf der Rheintal Autobahn (A14) in Vorarlberg wurde vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Bregenz die Blockabfertigung aktiviert. Die Kolonnen reichten bis Sigmarszell in Deutschland zurück.
In Kärnten kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor der Baustelle zwischen Villach-Ossiacher See und Knoten Villach zu Zeitverlusten, vor dem Oswaldibergtunnel musste der Verkehr blockweise abgefertigt werden. Auch vor dem Karawankentunnel (A11) kam es bei der Ausreise zu Wartezeiten.
Dichten Verkehr gab es auch in der Steiermark: Auf der Pyhrn Autobahn (A9) wurden vor dem Baustellenbereich zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und Gratkorn-Süd Verzögerungen gemeldet.
Alle Hotspots auf einen Blick
Der ÖAMTC hat die Hotspots im Osterreiseverkehr auf folgender Grafik zusammengefasst:
Verstärkte Kontrollen und Lkw-Fahrverbot
Die Polizei wird – wie berichtet – über Ostern verstärkt den Verkehr überwachen. Das gilt auch für den Ostermontag bzw. Dienstag, wenn der Rückreiseverkehr anrollt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Tirol auf der Kontrolle des Lkw-Verkehrs. Während der Osterfeiertage gelten in Tirol folgende Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen:
Richtung Süden mit Fahrtziel Italien: Karfreitag in der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr (Lueg-Fahrverbotskalender); Karsamstag in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr (Lkw-Fahrverbot in Italien)
Andere Fahrverbote im Anschluss an die Sonderfahrverbote (Nachtfahrverbot, Lkw-Fahrverbot aufgrund Immissionsschutzgesetz-Luft und das Wochenendfahrverbot) bleiben dadurch unberührt und sind zudem zu beachten, betonte die Polizei abschließend.
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