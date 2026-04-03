Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Staus, Verzögerungen

KarFREItag: Blechlawinen rollen in Richtung Süden!

Tirol
03.04.2026 08:53
Auf der A13 Brennerautobahn in Tirol kam es bereits in den Morgenstunden zu massiven Staus.
Auf der A13 Brennerautobahn in Tirol kam es bereits in den Morgenstunden zu massiven Staus.(Bild: Asfinag (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Langes Osterwochenende und Karfreitag, der bekanntlich in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist. Diese Zutaten gepaart mit dem Pendler-Frühverkehr sorgten bereits in den frühen Morgenstunden für Staus und Verzögerungen auf den Straßen. Hotspots sind bisher die A12 Inntal- und folglich die A13 Brennerautobahn sowie die B179 Fernpassstraße in Tirol. Auch in anderen Bundesländern herrschte bereits starker Osterreiseverkehr.

0 Kommentare

Ostern ist Jahr für Jahr bekanntlich auch ein starkes Reisewochenende – während viele Skigebiete ins große Finale gehen, zieht es die ersten Urlauber bereits in Richtung Süden. Das machte sich schon am Donnerstag, vor allem aber am Freitag in den frühen Morgenstunden deutlich bemerkbar.

Fast eine Stunde Zeitverlust ab Innsbruck
Staus, Behinderungen und Verzögerungen gab es in der Früh insbesondere bereits auf der Brennerautobahn. Dort trat um 7 Uhr das Lkw-Fahrverbot in Kraft. Überwiegend waren Autos mit deutschen Kennzeichen unterwegs – kein Wunder, ist der Karfreitag bei unseren Nachbarn doch ein Feiertag!

Wie die Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage erklärte, musste man auf der A13 zwischen Innsbruck und dem Brenner mit 40 bis 60 Minuten Zeitverlust rechnen. Betont wurde, dass der Baustellenbereich bei der Luegbrücke zweispurig befahrbar ist.

Behinderungen auch auf A12 und am Fernpass
Viel Geduld war auch bereits auf der Inntalautobahn – insbesondere im Tiroler Unterland – gefragt. Dort traf die Reisewelle auf den Pendler-Frühverkehr. Auch hier berichteten Betroffene von großen Zeitverlusten – teils mehr als eine Stunde.

Stau auf der Fernpassstraße nach dem Lermooser Tunnel in Richtung Nassereith.
Stau auf der Fernpassstraße nach dem Lermooser Tunnel in Richtung Nassereith.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Stockender Verkehr und teils Staus gab es am Karfreitag in der Früh und am Vormittag auch auf der B179 Fernpassstraße – abschnittsweise im gesamten Verlauf.

Viel Verkehr auch in anderen Bundesländern
Die Situation Freitagfrüh in den anderen Bundesländern: Auf der Rheintal Autobahn (A14) in Vorarlberg wurde vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Bregenz die Blockabfertigung aktiviert. Die Kolonnen reichten bis Sigmarszell in Deutschland zurück.

In Kärnten kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor der Baustelle zwischen Villach-Ossiacher See und Knoten Villach zu Zeitverlusten, vor dem Oswaldibergtunnel musste der Verkehr blockweise abgefertigt werden. Auch vor dem Karawankentunnel (A11) kam es bei der Ausreise zu Wartezeiten.

Dichten Verkehr gab es auch in der Steiermark: Auf der Pyhrn Autobahn (A9) wurden vor dem Baustellenbereich zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und Gratkorn-Süd Verzögerungen gemeldet.

Alle Hotspots auf einen Blick
Der ÖAMTC hat die Hotspots im Osterreiseverkehr auf folgender Grafik zusammengefasst:

(Bild: ÖAMTC)

Verstärkte Kontrollen und Lkw-Fahrverbot
Die Polizei wird – wie berichtet – über Ostern verstärkt den Verkehr überwachen. Das gilt auch für den Ostermontag bzw. Dienstag, wenn der Rückreiseverkehr anrollt.

Lesen Sie auch:
Viele Autofahrer werden sich zu Ostern in Geduld üben müssen.
Hotspots Autobahnen
Wartezeiten! Ostern wird Geduldsprobe für Reisende
02.04.2026
Auch in Tirol
Scharfe Kontrollen der Polizei im Osterverkehr
01.04.2026

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Tirol auf der Kontrolle des Lkw-Verkehrs. Während der Osterfeiertage gelten in Tirol folgende Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen:

  • Richtung Norden mit Fahrziel Deutschland: Karfreitag in der Zeit von 0 Uhr bis 22 Uhr; (Lkw-Fahrverbot in Deutschland); Karsamstag in der Zeit von 7 Uhr bis 15 Uhr (Lueg- Fahrverbotskalender)

  • Richtung Süden mit Fahrtziel Italien: Karfreitag in der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr (Lueg-Fahrverbotskalender); Karsamstag in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr (Lkw-Fahrverbot in Italien)

Andere Fahrverbote im Anschluss an die Sonderfahrverbote (Nachtfahrverbot, Lkw-Fahrverbot aufgrund Immissionsschutzgesetz-Luft und das Wochenendfahrverbot) bleiben dadurch unberührt und sind zudem zu beachten, betonte die Polizei abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.04.2026 08:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DeutschlandTirolInnsbruckTiroler Unterland
KarfreitagOstern
HotspotVerzögerungMorgenstundZutatBrennerautobahnFeiertagPendlerAuto
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf