Navigationsgeräte müssen Abfahrverbote anzeigen

Verkehrslandesrat bei Verkehrsminister

„Ich habe mich seit Beginn meiner Tätigkeit als Verkehrslandesrat intensiv dafür eingesetzt, dass es für Anbieter von Navigationssoftware verpflichtend ist, unsere Fahrverbote am niederrangigen Straßennetz zu berücksichtigen“, betonte Verkehrs-LR René Zumtobel. „Bundesminister Hanke hat meinen Vorschlag unterstützt und die gesetzliche Grundlage für diese Verpflichtung geschaffen. Dadurch werden Ausweichstraßen erst gar nicht mehr als Alternativrouten zur Hauptverkehrsachse am Navi angezeigt, wodurch die Durchreisenden nicht blindlings auf Feld- und Forstwege oder kleine Gemeindestraßen geschickt werden, um einen Stau auf der Hauptreiseroute zu umfahren.“