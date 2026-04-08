Zigtausende protestieren gegen Wiener OP-Blockade

„Wien hat Kostenproblem“

Das Problem, an dem sich der Streit entzündet habe, seien die Kosten in Wien, so Zauner: „Eine Spitalsbehandlung in Wien kostet 40 Prozent mehr als in anderen Bundesländern.“ Daher seien in der Bundeshauptstadt Reformen nötig. Zauner: „Bei den Infrastrukturkosten in den Spitälern hat Wien ein Einsparungspotenzial von 1,36 Milliarden Euro!“ Es könne nicht sein, dass Wien seine Budgetlöcher auf dem Rücken niederösterreichischer Patienten stopfe, wettert der ÖVP-Manager.