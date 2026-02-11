Kampfansage in Reimform im Streit um Gastpatienten

„Es ist unverständlich und untragbar, dass Patienten aus Niederösterreich in Wiener Spitälern abgewiesen werden.“ Franz Dinhobl, Gesundheitssprecher der ÖVP im Landtag, bringt einmal mehr die Empörung im weiten Land über die OP-Blockade in den Kliniken der Bundeshauptstadt auf den Punkt. Und ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner legt noch eins drauf: „Wir erhöhen in dieser Causa die Schlagzahl.“ Bereits Anfang des Monats hat ja, wie berichtet, ein Patient aus Niederösterreich mit Unterstützung des Landes Klage eingebracht. Ihm war nach ohnehin sechsmonatiger Wartezeit ein OP-Termin in Wien mit Hinweis auf seinen Wohnort abgesagt worden.