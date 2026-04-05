Was Gastpatienten-Streit mit Spritzwein zu tun hat

Keine Wien-Kritik von links

Anders sieht’s im linken Spektrum der heimischen Parteienlandschaft aus. „Die ÖVP lenkt ab vom eigenen Versagen im niederösterreichischen Gesundheitsbereich“, steht für die grüne Gesundheitssprecherin Silvia Moser fest. Und die Roten tun sich schwer, den Wiener Genossen auf die Zehen zu steigen: „Nur mit dem Finger auf andere Bundesländer zu zeigen und die eigenen Hausaufgaben nicht zu erledigen, ist zu wenig“, richtet die SPÖ-Zentrale in St. Pölten der niederösterreichischen Landeskoalition aus.