19-jähriger Syrer bei Messerattacke verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Seekirchen ist am Dienstagabend ein 19-Jähriger mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein alkoholisierter 57-Jähriger, wurde festgenommen.
Dienstagabend kam es in einer Flüchtlingsnterkunft in Seekirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei wurde ein 19-jähriger Syrer verletzt.
Laut Polizei gerieten der 19-Jährige und ein 57-jähriger Ukrainer in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der jüngere Mann mit einem Messer an der Hand verletzt. Er wurde von Einsatzkräften des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend in das Unfallkrankenhaus gebracht.
Ein Alkotest ergab beim 57-Jährigen 0,56 Promille. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wurde der Mann festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.