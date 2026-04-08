19-jähriger Syrer bei Messerattacke verletzt

Laut Polizei gerieten der 19-Jährige und ein 57-jähriger Ukrainer in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der jüngere Mann mit einem Messer an der Hand verletzt. Er wurde von Einsatzkräften des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend in das Unfallkrankenhaus gebracht.