Ein Ort der Stille und der schönen Ausblicke

Das Immergrün, botanisch als Vinca bezeichnet ist eine Pflanzengattung in der Familie der Hundsgiftgewächse. Besonders bekannt sind das Kleine Immergrün (Vinca minor) und das Große Immergrün (Vinca major). Ursprünglich stammt die Pflanze aus Südeuropa, hat sich jedoch längst in weiten Teilen Mitteleuropas eingebürgert. Typisch für das Immergrün sind seine immergrünen, glänzenden Blätter, die auch im Winter ihre Farbe behalten. Dadurch hebt es sich von vielen anderen krautigen Pflanzen ab und wird gerne als robuster Bodendecker verwendet. Die Pflanze wächst kriechend und bildet dichte Teppiche, die den Boden vor Austrocknung schützen und Unkraut unterdrücken. Im Frühjahr erscheinen die auffälligen, meist blau-violetten Blüten. Das Immergrün bevorzugt halbschattige bis schattige Standorte und kommt mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen gut zurecht. Besonders wohl fühlt es sich in lockeren, humusreichen Böden, gedeiht aber auch unter schwierigeren Bedingungen, etwa unter Bäumen oder an schattigen Hängen. In der Volksmedizin spielte das Immergrün früher eine gewisse Rolle. Heute wird jedoch aufgrund der enthaltenen Alkaloide von einer eigenständigen Anwendung abgeraten, da diese Stoffe in höherer Dosierung giftig sein können. In der modernen Medizin finden einzelne Wirkstoffe aus der Pflanze in kontrollierter Form weiterhin Verwendung. Auch kulturell hat das Immergrün Bedeutung. Aufgrund seiner immergrünen Blätter galt es lange als Symbol für Unsterblichkeit und Treue.