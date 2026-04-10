Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Wanderrouten

Ein Ort der Stille und der schönen Ausblicke

Vorarlberg
10.04.2026 11:45
Blick Richtung Schruns-Tschagguns.
Blick Richtung Schruns-Tschagguns.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Auf einem hohen Felsen oberhalb von Schruns steht das Kloster Gauenstein. Rund 180 Jahre lang wirkte dort der Franziskanerorden, bis es 2022 an die Schwestern der Heiligen Klara überging. Eine schöne Runde führt durch den Gaueserwald über Montjola bis nach Schruns.

0 Kommentare

Oberhalb von Schruns im Montafon, auf einem bewaldeten Felsrücken im Gaueserwald, liegt das Kloster Gauenstein. Auf der Anhöhe stand in früheren Zeiten bereits eine Einsiedelei, die aber unter Kaiser Josef II. gewaltsam aufgehoben wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kehrte mit dem Orden der Kapuziner wieder geistliches Leben an den Ort zurück. Die Kapuziner, ein Reformzweig des Franziskanerordens, stehen für ein einfaches, bescheidenes Leben, das sich an den Idealen des heiligen Franz von Assisi orientiert. Gleich zu Anfang griffen die Patres zu Spaten, Pickel und Schaufel und bauten eine einspurige Straße. Bis zum Jahr 1840 führte nämlich nur ein wenig begangener Weg auf den Kalvarienberg, wie die steile Anhöhe über Schruns einst genannt wurde.

Tipps und Infos

Typ: gemütliche Rundwanderung
Startpunkt: Gantschier oder Bushaltestelle Schruns Sozialzentrum (Linie 640, 641 oder 650W)
Dauer: eineinhalb bis zwei Stunden
Ausrüstung: festes Schuhwerk mit guter Profilsohle, dem Wetter angepasste Kleidung
Öffnungszeiten Garten Kloster Gauenstein: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr, (Änderungen möglich) während des Aufenthalts im Klostergarten wird um Ruhe gebeten, Hunde sind an die Leine zu nehmen
Einkehrmöglichkeiten: Imbissstand in Gantschier/Kaltenbrunnen, weitere Möglichkeiten in Schruns

Das Kloster war kein abgeschlossener Ort, sondern stand immer auch in Beziehung zur Bevölkerung im Montafon. Gottesdienste, Beichtgespräche und seelsorgerische Begleitung gehörten ebenso zum Alltag wie das stille Gebet und das gemeinschaftliche Leben im Konvent. Mit der Zeit veränderten sich jedoch die Rahmenbedingungen. Wie vielerorts ging auch bei den Franziskanern die Zahl der Ordensmitglieder zurück. Bis 2021 lebte ein Kapuziner – die Bezeichnung geht auf die markante, spitze Kapuze des Habits (Ordenskleid) zurück – dauerhaft im Kloster. Nach dessen Verabschiedung endete nach beinahe 180 Jahren die Präsenz des Kapuzinerordens in Gauenstein. Die Anlage ging, nach einem Stiftungsbrief von 1843, an die Frühmesspfründe von Schruns zurück und wurde 2022 von den Schwestern der Heiligen Klara übernommen.

Das Kloster Gauenstein steht auf einem hohen Felsen in der Marktgemeinde Schruns.
Das Kloster Gauenstein steht auf einem hohen Felsen in der Marktgemeinde Schruns.(Bild: Rubina Bergauer)
Landschrofen Känzili.
Landschrofen Känzili.(Bild: Rubina Bergauer)

Der umliegende Gaueserwald eignet sich sehr gut für einen ausgedehnten Spaziergang beziehungsweise eine gemütliche Rundwanderung, die man entweder von Schruns oder in Gantschier starten kann. Für letztere Variante wandert man vom kleinen Bahnhof zunächst in Richtung Siedlung Kaltenbrunnen, quert die Montafonerstraße und steigt danach – den Markierungen folgend – in den Gaueserwald auf. Nach circa einer halben Stunde erreicht man den Aussichtspunkt Landschrofen-Känzili. Hier befinden sich eine Holzliege und mehrere Bänke, die sich für eine kurze Rast anbieten, bei der man den Ausblick auf die Landschaft genießen kann. Danach folgt man dem Waldweg weiter bis man das Kloster erreicht.

Immergrün

Das Immergrün, botanisch als Vinca bezeichnet ist eine Pflanzengattung in der Familie der Hundsgiftgewächse. Besonders bekannt sind das Kleine Immergrün (Vinca minor) und das Große Immergrün (Vinca major). Ursprünglich stammt die Pflanze aus Südeuropa, hat sich jedoch längst in weiten Teilen Mitteleuropas eingebürgert. Typisch für das Immergrün sind seine immergrünen, glänzenden Blätter, die auch im Winter ihre Farbe behalten. Dadurch hebt es sich von vielen anderen krautigen Pflanzen ab und wird gerne als robuster Bodendecker verwendet. Die Pflanze wächst kriechend und bildet dichte Teppiche, die den Boden vor Austrocknung schützen und Unkraut unterdrücken. Im Frühjahr erscheinen die auffälligen, meist blau-violetten Blüten. Das Immergrün bevorzugt halbschattige bis schattige Standorte und kommt mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen gut zurecht. Besonders wohl fühlt es sich in lockeren, humusreichen Böden, gedeiht aber auch unter schwierigeren Bedingungen, etwa unter Bäumen oder an schattigen Hängen. In der Volksmedizin spielte das Immergrün früher eine gewisse Rolle. Heute wird jedoch aufgrund der enthaltenen Alkaloide von einer eigenständigen Anwendung abgeraten, da diese Stoffe in höherer Dosierung giftig sein können. In der modernen Medizin finden einzelne Wirkstoffe aus der Pflanze in kontrollierter Form weiterhin Verwendung. Auch kulturell hat das Immergrün Bedeutung. Aufgrund seiner immergrünen Blätter galt es lange als Symbol für Unsterblichkeit und Treue.

Das Immergrün spielte früher eine größere Rolle in der Medizin.
Das Immergrün spielte früher eine größere Rolle in der Medizin.(Bild: Rubina Bergauer)

Der Garten der Anlage ist für Besucher meist frei zugänglich (Öffnungszeiten) und eine wahre Ruheoase mit einem schönen Ausblick auf Schruns. Es ist ein Ort, um in sich zu gehen oder einfach die Stille und die Natur auf sich wirken zu lassen. Nach diesem kleinen Abstecher steigt man gleich hinter dem Kloster über den recht steilen Weg Richtung Montjola (Broxweg) auf. Dabei hat man einen Panoramablick auf Schruns-Tschagguns, das Skigebiet Hochjoch sowie die Berggipfel der Zimba und der Drei Türme. Dem markierten Pfad folgt man schließlich hinab in den Ort. Wer die Runde in Schruns starten möchte, startet am besten bei der Bushaltestelle des Sozialzentrums, überquert die Straße und steigt hinter dem Hotel Vitalquelle zum Kloster auf (Weg ist ausgeschildert).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.04.2026 11:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 12°
Symbol leichter Regen
Bludenz
9° / 13°
Symbol Regen
Dornbirn
9° / 13°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
8° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
138.609 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
102.449 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
97.088 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1076 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
876 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
805 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Vorarlberg
Online-Umfrage
Land befragt Bevölkerung zu Spitals-Reform
Schönste Wanderrouten
Ein Ort der Stille und der schönen Ausblicke
Hütter nur Fünfte
Schwarz triumphiert, Ortlieb gelingt Doppelschlag
600.000 Euro Schaden
Telefonbetrüger zu vier Jahren Haft verurteilt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Woher kommt das Theater um die Haare beim Heer?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf