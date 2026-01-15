Vorteilswelt
„Euphoria“ ist zurück!

Sweeney schockt mit pikanten Szenen in Staffel 3

Society International
15.01.2026 09:31
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sydney Sweeney ist und bleibt der Star der Stunde. Jetzt schockte die US-Amerikanerin mit sehr pikanten Szenen im lang erwarteten ersten Trailer zur 3. Staffel der Kultserie „Euphoria“.

Mit der Veröffentlichung des neuen HBO-Trailers ist klar: Die dritte Staffel des düsteren Teenager-Drogen-Dramas „Euphoria“ dürfte eines der meistdiskutierten Serien-Highlights des Jahres werden.

Pikante Szene sorgt für Aufregung
Obwohl natürlich wieder Zendaya als Rue die Hauptrolle spielt, sorgt ihre Kollegin Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Cassie Howard nach dem Trailer-Release für die größten Schlagzeilen. Besonders eine Szene, in der sie selbstbewusst mit ihrer Sexualität spielt, sorgt für hitzige Diskussionen im Netz. 

Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Cassie, die Content für eine Erotikplattform produziert, in ...
Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Cassie, die Content für eine Erotikplattform produziert, in der Serie „Euphoria“.(Bild: HBO Max)
An Cassies kesses Kostüm ist ein Schweif geheftet, mit dem sie in die Kamera wackelt.
An Cassies kesses Kostüm ist ein Schweif geheftet, mit dem sie in die Kamera wackelt.(Bild: HBO Max)

Cassie arbeitet offenbar nun als Camgirl und wird von ihrem Freund Nate, gespielt von Jacob Elordi, dabei erwischt, wie sie sich als Sex-Bunny verkleidet auf einem Bett räkelt und ihren Po in die Kamera hält. Sie produziere „nur Content“ erklärt sie ihm. 

Nate erwischt Cassie bei der Arbeit.
Nate erwischt Cassie bei der Arbeit.(Bild: HBO Max)

Neue Fans erwartet
Die neue Staffel setzt damit weiterhin auf den bewährten Cast, der „Euphoria“ zu einer der erfolgreichsten HBO-Serien gemacht hat. Brancheninsider rechnen damit, dass Staffel drei nicht nur bestehende Fans begeistert, sondern auch ein neues Publikum anzieht. 

Hier sehen Sie den Trailer zur neuen Staffel von „Euphoria“:

vor allem auch in den neuen Ländern wie Österreich, wo HBO seit dieser Woche abonnierbar ist. 

Lesen Sie auch:
Wer erinnert sich? „ER“-Star Noah Wyle schlüpft für „The Pitt“ wieder in den Arztkittel.
„Krone“-Test
HBO Max startet Dienst mit Kampfpreis und Hits
15.01.2026

Social Media gespalten
Auf Social Media reichen die Reaktionen von Kritik bis Begeisterung. Während einige Nutzer erneut monieren, dass Sweeney sich schon wieder halb nackt zeigt, feiern andere genau das und sprechen von einer perfekt besetzten Figur.

Zahlreiche Kommentare lassen zudem erkennen, dass viele Zuschauer allein wegen Sydney Sweeney erstmals in die Serie einschalten wollen.

Sweeney hat sich in die A-Liga Hollywoods katapultiert. Hier bei der Premiere ihres Films „The ...
Sweeney hat sich in die A-Liga Hollywoods katapultiert. Hier bei der Premiere ihres Films „The Housemaid“.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Für die 28-jährige Schauspielerin könnte 2026 kaum größer werden: Neben „Euphoria“ stehen mehrere hochkarätige Projekte an, darunter neue Filmrollen und Fortsetzungen erfolgreicher Produktionen. Der Trailer zur dritten Staffel zeigt jedenfalls deutlich, warum Sydney „Euphoria“ weiter für Gesprächsstoff sorgt.

