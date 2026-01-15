Sweeney schockt mit pikanten Szenen in Staffel 3

Pikante Szene sorgt für Aufregung

Obwohl natürlich wieder Zendaya als Rue die Hauptrolle spielt, sorgt ihre Kollegin Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Cassie Howard nach dem Trailer-Release für die größten Schlagzeilen. Besonders eine Szene, in der sie selbstbewusst mit ihrer Sexualität spielt, sorgt für hitzige Diskussionen im Netz.