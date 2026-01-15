Sweeney schockt mit pikanten Szenen in Staffel 3

Sydney Sweeney ist und bleibt der Star der Stunde. Jetzt schockte die US-Amerikanerin mit sehr pikanten Szenen im lang erwarteten ersten Trailer zur 3. Staffel der Kultserie „Euphoria“.
Mit der Veröffentlichung des neuen HBO-Trailers ist klar: Die dritte Staffel des düsteren Teenager-Drogen-Dramas „Euphoria“ dürfte eines der meistdiskutierten Serien-Highlights des Jahres werden.
Pikante Szene sorgt für Aufregung
Obwohl natürlich wieder Zendaya als Rue die Hauptrolle spielt, sorgt ihre Kollegin Sydney Sweeney in ihrer Rolle als Cassie Howard nach dem Trailer-Release für die größten Schlagzeilen. Besonders eine Szene, in der sie selbstbewusst mit ihrer Sexualität spielt, sorgt für hitzige Diskussionen im Netz.
Cassie arbeitet offenbar nun als Camgirl und wird von ihrem Freund Nate, gespielt von Jacob Elordi, dabei erwischt, wie sie sich als Sex-Bunny verkleidet auf einem Bett räkelt und ihren Po in die Kamera hält. Sie produziere „nur Content“ erklärt sie ihm.
Neue Fans erwartet
Die neue Staffel setzt damit weiterhin auf den bewährten Cast, der „Euphoria“ zu einer der erfolgreichsten HBO-Serien gemacht hat. Brancheninsider rechnen damit, dass Staffel drei nicht nur bestehende Fans begeistert, sondern auch ein neues Publikum anzieht.
Hier sehen Sie den Trailer zur neuen Staffel von „Euphoria“:
vor allem auch in den neuen Ländern wie Österreich, wo HBO seit dieser Woche abonnierbar ist.
Social Media gespalten
Auf Social Media reichen die Reaktionen von Kritik bis Begeisterung. Während einige Nutzer erneut monieren, dass Sweeney sich schon wieder halb nackt zeigt, feiern andere genau das und sprechen von einer perfekt besetzten Figur.
Zahlreiche Kommentare lassen zudem erkennen, dass viele Zuschauer allein wegen Sydney Sweeney erstmals in die Serie einschalten wollen.
Für die 28-jährige Schauspielerin könnte 2026 kaum größer werden: Neben „Euphoria“ stehen mehrere hochkarätige Projekte an, darunter neue Filmrollen und Fortsetzungen erfolgreicher Produktionen. Der Trailer zur dritten Staffel zeigt jedenfalls deutlich, warum Sydney „Euphoria“ weiter für Gesprächsstoff sorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.