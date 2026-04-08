Bodypacker hatte 85 (!) Kokainpäckchen verschluckt

Der Mann war am 27. Jänner von Sevilla nach Wien geflogen. Bei der Grenzkontrolle habe sich der Mann laut Angaben der Polizei Niederösterreich vom Mittwoch in „Widersprüche“ verstrickt. Die Beamten wurden hellhörig und sollten in weiterer Folge ihren Spürsinn unter Beweis stellen.