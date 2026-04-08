Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufgriff am Airport

Bodypacker hatte 85 (!) Kokainpäckchen verschluckt

Wien
08.04.2026 09:12
Der Verdächtige hatte Dutzende Päckchen in seinem Magen.
Der Verdächtige hatte Dutzende Päckchen in seinem Magen.(Bild: LPD NÖ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil er sich in Ungereimtheiten verstrickte, hat ein Spanier jüngst am Flughafen Wien-Schwechat bei einer Kontrolle die Aufmerksamkeit der Grenzpolizei auf sich gezogen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Beamten allerdings noch nicht, welch Gefahr im Magen des 49-Jährigen schlummerte.

0 Kommentare

Der Mann war am 27. Jänner von Sevilla nach Wien geflogen. Bei der Grenzkontrolle habe sich der Mann laut Angaben der Polizei Niederösterreich vom Mittwoch in „Widersprüche“ verstrickt. Die Beamten wurden hellhörig und sollten in weiterer Folge ihren Spürsinn unter Beweis stellen. 

Lebensgefährlicher Mageninhalt
Der 49-Jährige stimmte einem Drogenvortest freiwillig zu, und dieser schlug an. Der Spanier wurde in weiterer Folge in die Klinik Donaustadt gebracht und dort weiteren Untersuchungen unterzogen. Und diese förderten nahezu Unglaubliches zutage: Der Mann hatte nicht weniger als 85 Päckchen verschluckt.

In den kleinen Behältnissen befand sich Kokain. In Summe hatte er mehr als ein Kilogramm der gefährlichen Droge in seinem Körper transportiert. 

„Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat nahmen den mutmaßlichen Suchtmittelschmuggler vorläufig fest. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert“, so Polizeisprecherin Daniela Weissenböck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.04.2026 09:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
5° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
5° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
3° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
4° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
4° / 15°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
137.927 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.555 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
128.900 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1472 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Wien
Aufgriff am Airport
Bodypacker hatte 85 (!) Kokainpäckchen verschluckt
„Unter Wasser“
Verborgener Sehnsuchtsort und bedrohter Lebensraum
Austria strauchelt
„So etwas darf und wird auch nicht mehr passieren“
Krone Plus Logo
Brandschutzgefahr?
Streit um Ablage am Gang einer Rollstuhlfahrerin
Fahrer verunsichert
Leere Zapfsäulen in Wien, aber kein echter Engpass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf