Champions League Quarterfinals
LIVE: Arsenal goal disallowed after VAR review!
Thanks to a last-minute goal in Portugal, Arsenal FC has one foot in the Champions League semifinals! On Tuesday, the English side won their away match at Sporting Lisbon 1-0 and are now in pole position in this quarterfinal matchup...
Sporting star Maxi Araujo had given Arsenal an early scare with a shot that hit the underside of the crossbar (6th minute). After that, however, England’s league leaders took control.
Things got particularly dicey on set pieces, though; after a corner by Noni Madueke, only the woodwork saved the Portuguese (15th minute). It remained an intense back-and-forth affair without any major chances until halftime.
Arsenal celebrates thanks to Kai Havertz
Arsenal remained unusually harmless by their standards in the second half as well, with the Portuguese, defending compactly and aggressively, continuing to make life difficult for Declan Rice and company.
A fine long-range strike by Martin Zubimendi was ruled out for offside (64'), but in stoppage time, substitute Kai Havertz finally broke the deadlock (91').
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