Viertelfinale: Sporting – Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Gyökeres gibt Comeback in Lissabon

Trainer Mikel Arteta sprach danach vom „ersten schwierigeren Moment in dieser Saison“. Nervös war der Spanier allerdings nicht. „Wir haben die schönste Zeit der Saison noch vor uns“, meinte Arteta. Ein Comeback in Lissabon gibt Viktor Gyökeres. Der Schwede war im vergangenen Sommer von Sporting nach London gewechselt. Sein Nachfolger soll es nun für Portugals Meister richten. Der Kolumbianer Luis Suarez schoss in 42 Pflichtspielen dieser Saison für die „Löwen“ nicht weniger als 33 Tore.