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Viertelfinale: Sporting – Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Champions League
07.04.2026 04:46
Kann Arsenals Viktor Gyökeres heute gegen seinen Ex-Klub treffen?
Kann Arsenals Viktor Gyökeres heute gegen seinen Ex-Klub treffen?(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/John Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League: Sporting Lissabon empfängt den FC Arsenal. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Das zweite Viertelfinal-Hinspiel heute geht in Lissabon in Szene. Sporting geht nach dem Aufstieg über Bodö/Glimt hinweg gegen Arsenal als Außenseiter ins Heimspiel. Die in der Premier League den Meistertitel anstrebenden Gunners verloren vor der Länderspielpause im englischen Ligacup-Finale gegen Manchester City, im FA-Cup-Viertelfinale folgte am Wochenende das Aus gegen Zweitligist Southampton.

Arsenal-Coach Mikel Arteta
Arsenal-Coach Mikel Arteta(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Gyökeres gibt Comeback in Lissabon
Trainer Mikel Arteta sprach danach vom „ersten schwierigeren Moment in dieser Saison“. Nervös war der Spanier allerdings nicht. „Wir haben die schönste Zeit der Saison noch vor uns“, meinte Arteta. Ein Comeback in Lissabon gibt Viktor Gyökeres. Der Schwede war im vergangenen Sommer von Sporting nach London gewechselt. Sein Nachfolger soll es nun für Portugals Meister richten. Der Kolumbianer Luis Suarez schoss in 42 Pflichtspielen dieser Saison für die „Löwen“ nicht weniger als 33 Tore.

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