Osterfeuer im Garten rief die Polizei auf den Plan

Die Beamten und die Feuerwehrleute, welche die Lage fest im Griff hatten, klärten auf. Das Bundesluftreinhaltegesetz und die sogenannte Verbrennungsverbotsausnahme-Verordnung des Landeshauptmannes legen grundsätzlich fest, dass Brauchtumsfeuer nur erlaubt sind, wenn sie allgemein zugänglich sind. Ferner muss während des Abbrennens eine Aufsichtsperson durchgehend anwesend sein. Bei zu viel Wind sei das Abbrennen ohnehin verboten, wird erklärt.