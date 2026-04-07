Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kämpfe im Libanon

Getötete Blauhelme: Erste Erkenntnisse präsentiert

Ausland
07.04.2026 21:57
Angehörige trauern um einen der getöteten indonesischen UNO-Soldaten.
Angehörige trauern um einen der getöteten indonesischen UNO-Soldaten.(Bild: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Tod von drei UNO-Blauhelmsoldaten im Südlibanon hat die UN-Friedensmission UNIFIL erste konkrete Hinweise auf mögliche Verantwortliche vorgelegt.

0 Kommentare

Nach vorläufigen Erkenntnissen sei ein Angriff Ende März durch einen Panzer der israelischen Armee erfolgt, ein zweiter am Folgetag durch eine von der Hisbollah gelegte Sprengfalle, teilte ein UN-Sprecher am Dienstag in New York mit. Demnach sei das Projektil, das am 29. März einen UN-Posten traf, „eine 120-Millimeter-Panzermunition“, abgefeuert von einem Merkava-Panzer der israelischen Streitkräfte. Die Vereinten Nationen hätten Israel zuvor mehrfach die Koordinaten aller UN-Positionen übermittelt, um Zwischenfälle zu vermeiden.

Mitglieder der UNIFIL-Mission geraten im Libanon immer wieder zwischen die Fronten.
Mitglieder der UNIFIL-Mission geraten im Libanon immer wieder zwischen die Fronten.(Bild: AFP/KAWNAT HAJU)

Der zweite Vorfall am 30. März sei hingegen höchstwahrscheinlich durch einen durch Draht ausgelösten Sprengsatz verursacht worden, der „aller Wahrscheinlichkeit nach“ von der libanesischen Hisbollah gelegt worden sei.

Lesen Sie auch:
Israelische Streitkräfte an der israelisch-libanesischen Grenze
40 Kämpfer getötet
Israels Armee dringt weiter im Südlibanon vor
02.04.2026
„Unbekannte“ Explosion
Libanon: Zwei weitere UNO-Soldaten getötet
30.03.2026
Nahost-Konflikt
UNIFIL-Soldat bei Explosion im Südlibanon getötet
30.03.2026

Angriffe könnten Kriegsverbrechen darstellen
In beiden Fällen sollen offizielle Untersuchungsgremien eingesetzt werden. Die beteiligten Parteien seien aufgefordert, die Vorfälle strafrechtlich zu verfolgen und die Sicherheit von UNO-Personal zu gewährleisten, so der UN-Sprecher. Angriffe auf Friedenssoldaten könnten nach internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen. Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten in der Grenzregion stationiert. Aktuell sind daran rund 7500 Soldatinnen und Soldaten aus fast 50 Ländern – darunter auch Österreich – beteiligt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.04.2026 21:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf