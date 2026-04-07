Getötete Blauhelme: Erste Erkenntnisse präsentiert

Angriffe könnten Kriegsverbrechen darstellen

In beiden Fällen sollen offizielle Untersuchungsgremien eingesetzt werden. Die beteiligten Parteien seien aufgefordert, die Vorfälle strafrechtlich zu verfolgen und die Sicherheit von UNO-Personal zu gewährleisten, so der UN-Sprecher. Angriffe auf Friedenssoldaten könnten nach internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen. Die Vereinten Nationen haben seit 1978 Blauhelmsoldaten in der Grenzregion stationiert. Aktuell sind daran rund 7500 Soldatinnen und Soldaten aus fast 50 Ländern – darunter auch Österreich – beteiligt.