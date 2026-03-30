UNIFIL-Soldat bei Explosion im Südlibanon getötet

UNO-Soldaten überwachen Waffenstillstand

Die im Libanon stationierten UNO-Soldaten sollen den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon überwachen in einem Gebiet, das im Zentrum der Zusammenstöße zwischen israelischen Truppen und von Iran unterstützten Hisbollah-Kämpfern steht.

Der UNIFIL-Truppe gehören auch 171 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres an. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte die Lage im Libanon unlängst im Hauptausschuss des Nationalrates als „sehr besorgniserregend“ bezeichnet. „Für unsere Soldaten, die sich dort befinden, ist das alles andere als unkritisch“, sagte Stocker.