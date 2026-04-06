Kampf um „Timmy“ geht „bis zum letzten Atemzug“

Doch kein Rettungsversuch mehr

Am Sonntag hatte es geheißen, man denke über einen neuen Rettungsversuch mit Hilfe eines Katamarans nach. Am Montag wurde dann klar, dass dies wohl nicht möglich ist. Einen Bergungsversuch mit schweren Geräten würde der Meeressäuger wohl nicht überleben. „Derzeit gibt es keinen Wissenschafter oder Veterinär, der uns zu solch einem Vorgehen rät, da das Tier beim Versuch, es lebend zu retten, schweren Qualen ausgesetzt würde“, erklärte Backhaus.