Hofladen-Diebstahl war angeblich Missverständnis

„Eine der auf dem Video zu sehenden Personen hat sich bei uns gemeldet, Verantwortung für das Verhalten übernommen und bereits einen Teil des entstandenen Schadens beglichen. Der Restbetrag soll bis nächste Woche folgen.“ – Mit diesen Sätzen informierte Christoph Gallner, Bürgermeister von Niederneukirchen, via Facebook, dass es in dem Kriminalfall rund um seinen Hofladen eine überraschende Wende gibt: „In Abstimmung mit der Polizei sehen wir den Fall damit auf einem guten Weg der Klärung.“