Hofladen-Diebstahl war angeblich Missverständnis

War es nur ein Missverständnis? „Ich hab‘ geglaubt, über die Kreditkarte wird ohnehin alles abgebucht“ – so rechtfertigte sich eine Frau, die im Verdacht steht, mit drei anderen und einem Mann einen Hofladen in Niederneukirchen (OÖ) geplündert zu haben. Der Geschädigte wirkt freilich nicht überzeugt.
„Eine der auf dem Video zu sehenden Personen hat sich bei uns gemeldet, Verantwortung für das Verhalten übernommen und bereits einen Teil des entstandenen Schadens beglichen. Der Restbetrag soll bis nächste Woche folgen.“ – Mit diesen Sätzen informierte Christoph Gallner, Bürgermeister von Niederneukirchen, via Facebook, dass es in dem Kriminalfall rund um seinen Hofladen eine überraschende Wende gibt: „In Abstimmung mit der Polizei sehen wir den Fall damit auf einem guten Weg der Klärung.“
Bestohlener stellte Überwachungsvideos auf Facebook
Gallner war offensiv aktiv geworden, als fünf vorerst unbekannte Täter – vier Frauen und ein Mann – am Sonntag gegen 17.30 Uhr ganz ungeniert seinen Laden geplündert und Waren um 700 Euro entwendet hatten. Er veröffentlichte online Videos aus den sechs Überwachungskameras. Mit dem Erfolg, dass bereits am Montagabend eine der beteiligten Verdächtigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems ihn per WhatsApp kontaktierte.
Eine wenig glaubwürdige Rechtfertigung
„Sie hat sich entschuldigt und behauptet, sie habe geglaubt, der Einkauf werde automatisch von ihrer Kreditkarte abgebucht“, sagt Gallner, der dieser Rechtfertigung allerdings wenig Glauben schenkt.
