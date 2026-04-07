Brand löst Notrufwelle aus, Bewohner eingesperrt

Die Einsatzkräfte wurden zunächst gegen 13 Uhr zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoß des mehrstöckigen Hauses alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr sprach Sprecher Gerald Schimpf bereits von einem „Wohnungsvollbrand“. Die Wohnungstür war vollständig durchgebrannt, wodurch sich dichter Rauch im Gebäude ausbreitete. „Der dichte Rauch schnitt den Bewohnern den Weg nach draußen ab. Teilweise drang dieser sogar schon durch die Tür in die Wohnungen der Bewohner“, so Schimpf gegenüber der „Krone“.