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Rauch breitet sich aus

Brand löst Notrufwelle aus, Bewohner eingesperrt

Wien
07.04.2026 16:50
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu dramatischen Szenen ist es Dienstagmittag in Wien-Brigittenau und der angrenzenden Leopoldstadt bei einem Wohnungsbrand gekommen. Der sich ausbreitende, dichte Rauch hatte eine Flut an Notrufen bei der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Bewohner waren eingeschlossen und machten an den Fenstern auf sich aufmerksam. 

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Die Panik dürfte den Bewohnern ins Gesicht geschrieben gewesen sein, denn dichter Rauch, ausgelöst durch einen Wohnungsbrand, breitete sich rasch in dem Wohnhaus in der Nordbahnstraße aus. Dadurch waren mehrere Personen gefangen und konnten nicht flüchten. 

Die Einsatzkräfte wurden zunächst gegen 13 Uhr zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoß des mehrstöckigen Hauses alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr sprach Sprecher Gerald Schimpf bereits von einem „Wohnungsvollbrand“. Die Wohnungstür war vollständig durchgebrannt, wodurch sich dichter Rauch im Gebäude ausbreitete. „Der dichte Rauch schnitt den Bewohnern den Weg nach draußen ab. Teilweise drang dieser sogar schon durch die Tür in die Wohnungen der Bewohner“, so Schimpf gegenüber der „Krone“. 

Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstag in Wien-Brigittenau und der ...
Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstag in Wien-Brigittenau und der angrenzenden Leopoldstadt für Aufregung gesorgt.(Bild: Leserreporter)

Dichter Rauch sorgte für Angst
An den Fenstern spielten sich indes dramatische Szenen ab: Mehrere Personen mussten von den Feuerwehrleuten beruhigt werden, um weitere Panik zu verhindern. Die Einsatzkräfte retteten sie schließlich unter Atemschutz und mit Fluchtfilterhauben ins Freie, wo sie weiter versorgt wurden.

Vier Menschen mussten wegen eingeatmeter Rauchgase im Anschluss in den Fahrzeugen der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien betreut werden, wie Sprecher Andreas Huber berichtete. In ein Krankenhaus musste jedoch niemand gebracht werden. Der Brand ist laut Feuerwehrsprecher Schimpf mittlerweile gelöscht. Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag aber weiter mit Nachlöscharbeiten und Sicherungsmaßnahmen beschäftigt.

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