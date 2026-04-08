Steirische Patienten „flüchten“ ins Burgenland

Nur vier Monate statt zweieinhalb Jahren Wartezeit: Immer mehr steirische Patienten „flüchten“ für Grauer-Star-Operationen ins Burgenland. Die Hälfte der Behandelten in Güssing ist schon aus der Steiermark. Das hat Konsequenzen.
Vor drei Jahren tat sich Walter Zechner plötzlich schwer damit, die Zeitung zu lesen. „Alles, was auf Armlänge ist, sehe ich schlecht“, sagt der 75-jährige Grazer. Sein Alltag ist dementsprechend eingeschränkt. Die Diagnose, die sein Augenarzt Werner Wackernagel stellte: Grauer Star. Wie viele Betroffene versuchte Zechner, einen Termin für eine Operation an der Augenklinik in Graz zu bekommen. Doch die Wartelisten sind bekannt lang. 5987 Patienten sind aktuell am Grazer Uniklinikum vorgemerkt, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 71 Wochen, wenn auch nach Dringlichkeit unterschieden wird.
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