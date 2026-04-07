David Hasselhoff kämpft sich zurück ins Leben

Knie und Hüfte operiert

Mit zwei Trekkingstöcken tastet sich Hasselhoff vorsichtig über unebenes Gelände, jeder Schritt wirkt mühsam. Immer wieder scheint er auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen zu sein. Ein Anblick, der berührt – und gleichzeitig zeigt, wie hart der Weg zurück nach seinen schweren Operationen ist. Der Schauspieler musste sich einem komplizierten Eingriff an Knie und Hüfte unterziehen, nachdem er im Vorjahr bereits kurz im Rollstuhl saß.