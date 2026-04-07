David Hasselhoff kämpft sich zurück ins Leben

Fans müssen aktuell zweimal hinschauen, um ihn überhaupt zu erkennen: David Hasselhoff, einst muskelbepackter „Baywatch“-Held, zeigt sich nach monatelanger Auszeit erstmals wieder in der Öffentlichkeit – und wirkt dabei deutlich gezeichnet.
Neun Monate lang war es still um den Kultstar. Jetzt tauchten neue Bilder aus Kalifornien auf, die den 73-Jährigen bei einer Osterwanderung in Calabasas zeigen. An seiner Seite: Ehefrau Hayley Roberts, die ihm in dieser schwierigen Phase sichtbar Halt gibt. Denn der einstige Action-Star kämpft sich Schritt für Schritt zurück ins Leben.
Knie und Hüfte operiert
Mit zwei Trekkingstöcken tastet sich Hasselhoff vorsichtig über unebenes Gelände, jeder Schritt wirkt mühsam. Immer wieder scheint er auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen zu sein. Ein Anblick, der berührt – und gleichzeitig zeigt, wie hart der Weg zurück nach seinen schweren Operationen ist. Der Schauspieler musste sich einem komplizierten Eingriff an Knie und Hüfte unterziehen, nachdem er im Vorjahr bereits kurz im Rollstuhl saß.
Auch optisch hat sich der „Baywatch“-Star stark verändert. Weiße Haare unter einer Baseballcap lassen ihn ungewohnt erscheinen. Vom glamourösen Rettungsschwimmer Mitch Buchannon ist auf den ersten Blick kaum noch etwas übrig. Stattdessen zeigt sich ein Mann, der gerade eine der größten Herausforderungen seines Lebens meistert.
Konzentration auf Genesung
Sein Rückzug aus der Öffentlichkeit war kein Zufall. Seit seinem letzten Auftritt im vergangenen Sommer konzentrierte sich Hasselhoff vollständig auf seine Genesung. Die aktuellen Bilder machen deutlich: Der Heilungsprozess ist noch lange nicht abgeschlossen.
Neuauflage von „Baywatch“ in Arbeit
Während der Schauspieler im echten Leben kämpft, erlebt seine Kultserie „Baywatch“ gerade ein Comeback. Eine Neuauflage ist bereits in Arbeit und soll eine neue Generation von Stars hervorbringen. Für viele Fans bleibt jedoch klar: Das Original ist untrennbar mit David Hasselhoff verbunden.
Umso mehr hoffen sie jetzt, dass der „Hoff“ bald wieder zu Kräften kommt. Die ersten Schritte sind gemacht – auch wenn sie noch vorsichtig sind. Doch eines zeigt sich ganz deutlich: Aufgeben ist für diese TV-Legende keine Option.
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