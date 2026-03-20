Die neue „Baywatch“-Granate: Wer ist Livvy Dunne?

Sie bringt das große Comeback zum Glühen: Die Kult-Serie „Baywatch“ kehrt 2026 zurück – und schon jetzt sorgt eine Darstellerin für mächtig Wirbel: Olivia Livvy Dunne.
Die 2002 geborene Amerikanerin ist in ihrer Heimat längst ein Superstar. Bekannt wurde sie zunächst als erfolgreiche Turnerin an der Louisiana State University, wo sie mit ihrem Team große Erfolge feierte und sich schnell einen Namen machte. Doch Livvy wäre nicht Livvy, wenn sie es beim Sport belassen hätte.
Millionen Fans auf Instagram
Parallel zur Karriere in der Turnhalle baute sie sich eine riesige Social-Media-Präsenz auf und wurde zu einer der einflussreichsten jungen Persönlichkeiten im US-Sport.
Millionen Fans verfolgen ihr Leben online, lukrative Werbedeals machten sie zu einer der bestverdienenden College-Athletinnen überhaupt. Spätestens mit ihren gefeierten Auftritten als Model – unter anderem für die legendäre „Sports Illustrated Swimsuit“-Ausgabe – wurde klar, dass sie auch abseits des Sports das Zeug zum Star hat.
Turnerkarriere beendet; „Baywatch“-Rolle ergattert
2025 beendete Dunne schließlich ihre aktive Turnkarriere und richtete ihren Fokus ganz auf neue Projekte. Schauspiel, Medien und Unternehmertum stehen seitdem im Mittelpunkt – und „Baywatch“ könnte nun der endgültige Durchbruch auf internationaler Bühne werden.
Sie spielt eine „hochmotivierte Nachwuchs-Rettungsschwimmerin“ namens Grace, wurde bekannt.
Mit Ausstrahlung, Reichweite und jeder Menge Selbstbewusstsein bringt Livvy Dunne alles mit, was eine moderne TV-Ikone braucht. Viele sehen in ihr schon jetzt das neue Gesicht des Kultformats – und vielleicht sogar die nächste Generation von „Baywatch“-Legenden.
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