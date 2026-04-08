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Hunde im Mittelpunkt:

Erstes „Fellival“ lockt an den Faaker See

Kärnten
08.04.2026 12:00
Der Faaker See wird zum Treffpunkt für Camping- und Hundeliebhaber
Der Faaker See wird zum Treffpunkt für Camping- und Hundeliebhaber(Bild: Region Villach Tourismus)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Erstmals können sich Camping- und Fellnasenliebhaber zum gemeinsamen Austausch am Faaker See treffen.

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Camping und Outdoor liegen voll im Trend – gerade das Thema „Vanlife“ kann in den vergangenen Jahren immer mehr Fans für sich verbuchen. Der Lifestyle des Campings wird im Rahmen des Gates of Summer Kärnten zum zweiten Mal in ein Festival gepackt.

Dabei treffen sich von 7. bis 10. Mai Liebhaber rund um das Thema Camping, um im Rahmen eines breiten Angebots die Saison zu eröffnen.

Ein Teil dieses Events wird das erste „Fellival“ sein. Das Angebot richtet sich an alle Hundebesitzer, die gerne mit ihrem Vierbeiner Zeit verbringen und sie auch auf ihre Campingreisen mitnehmen.

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Auf dem Programm stehen spannende Vorträge – zum Beispiel zum Thema Erste Hilfe am Hund oder was man auf einer Reise mit Hund alles mitnehmen sollte, sowie zu Camping und Vanlife Abenteuer. Auf die Besucher wartet außerdem eine spannende Fotochallenge, bei der es ein Fotoshooting von Footprints zu gewinnen gibt, sowie allerhand inspirierende Film- und Fotosessions.

Es wird auch einen eigenen Market Place geben, wo Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Outdoor mit Hund angeboten und vorgestellen werden.

Mehr Informationen und Anmeldungen zum „Fellival“ gibt es im Internet unter www.fellival.com

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