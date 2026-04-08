Erstes „Fellival“ lockt an den Faaker See

Auf dem Programm stehen spannende Vorträge – zum Beispiel zum Thema Erste Hilfe am Hund oder was man auf einer Reise mit Hund alles mitnehmen sollte, sowie zu Camping und Vanlife Abenteuer. Auf die Besucher wartet außerdem eine spannende Fotochallenge, bei der es ein Fotoshooting von Footprints zu gewinnen gibt, sowie allerhand inspirierende Film- und Fotosessions.