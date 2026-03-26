Mit dem Fleckensprinter einmal quer durch Kärnten

Camping boomt und eine Vanlife-Enthusiastin zeigt uns, warum immer mehr Camper Freiheit, Natur und Abenteuer in Kärnten suchen.
Der Motor brummt leise, Dalmatiner „Lucky“ steckt neugierig die Nase aus dem Fenster und vor uns liegt eine Straße, die quer durchs sonnige Kärnten führt.
Camperin Laura Berghofer nahm die „Bergkrone“ in ihrem selbst ausgebauten „Fleckensprinter“ auf einen kurzen Roadtrip mit – eine Reise, die zeigen soll, warum Camping für immer mehr Menschen zu einem Lebensgefühl geworden ist.
Denn im Mai öffnet sich am Faaker See das Tor zum Sommer: Beim Camping- und Vanlife-Festival „Gates of Summer“ treffen von 7. bis 10. Mai Camper aus ganz Europa zusammen, um hier gemeinsam in die neue Saison zu starten. Drei Tage lang dreht sich dann alles um Freiheit auf vier Rädern.
Camping ist Freiheit auf vier Rädern
Und Laura weiß genau, warum die Camping-Szene immer stärker wächst. Die gebürtige Schladmingerin arbeitet hauptberuflich als Intensivkrankenschwester, doch ihre freie Zeit gehört der Straße. Gemeinsam mit ihrem Freund Philipp hat sie ihre Leidenschaft zum Lebensinhalt gemacht.
„Camping bedeutet für mich Freiheit“, verrät mir Laura: „Aber auch neue Leute kennenlernen, die schönsten Plätze zu entdecken – und jeden Tag entscheiden können, wo man stehen bleibt.“
Ihr Zuhause auf vier Rädern ist ein Mercedes Sprinter, den sie liebevoll „Fleckensprinter“ nennt. Immer mit dabei ist „Lucky“, ihr vierbeiniger Roadtrip-Begleiter. Lauras Van selbst ist ein kleines Meisterwerk: Die Dusche, gleichzeitig Trockenraum und Hundebox, alles schön gestaltet und auf dem Dach sorgen Solarpaneele für die notwendige Energie.
Für das Design erhielt die 28-Jährige sogar den „Van Builder Award 2025“. „Ich probiere einfach gern Dinge aus und sage selten sofort Nein“, erzählt mir Laura, während sie ihr nächstes Van-Projekt bereits im Kopf hat und gekonnt ihren Fleckensprinter durch Kärnten manövriert.
Von der Drau bis zu Kärntens Badeseen
Unser Roadtrip beginnt in Lavamünd, wo sich Lavant und Drau treffen. Die Morgensonne liegt über dem Fluss, während wir Richtung Westen rollen.
Erster Halt Bleiburg mit seinem historischen Hauptplatz und der imposanten Pfarrkirche – ein Stück Südkärntner Geschichte mitten in den sanften Hügeln.
Wenig später funkelt bereits der Klopeiner See in der Sonne. Sogar im Frühjahr spürt man hier die mediterrane Seite Kärntens. „Das ist das Schöne am Vanlife“, sagt Laura. „Wenn das Wetter passt, bleibt man einfach stehen.“ Weiter führt die Route durchs Rosental, vorbei an weiten Wiesen und mit Blick auf die Karawanken. Kurz darauf taucht die weithin sichtbare, zweitürmige Wallfahrtskirche von Maria Rain auf.
In Klagenfurt legen wir einen kurzen Stopp ein. Altstadt, Cafés. Laura will unbedingt kurz beim Lindwurm vorbei. Dann geht’s weiter zum Wörthersee. Bei Maria Wörth glänzt das Wasser in karibischem Türkis. „Wenn man hier entlangfährt, weiß man wieder, warum man unterwegs ist.“
Nachmittags ist der Campingplatz Anderwald direkt am Ufer des Faaker Sees erreicht. „Hier könnte man bleiben“, sagt Laura. Der Platz ist locker angelegt, mit vielen Bäumen und Schatten, dazu ausgesprochen hundefreundlich. Ein Ort, an dem man sich schnell kennt und wohlfühlt.
Das Tor zum Sommer in Kärnten
Und genau hier findet vom 7. bis 10. Mai das „Gates of Summer“-Festival statt. Camper, Van-Builder und Outdoor-Fans treffen sich zum Austausch und auch Laura wird mit ihrem „Fleckensprinter“ mit dabei sein und sogar DIY-Workshops und Reisevorträge halten.
Und Laura freut sich auf das abendliche zusammensitzen am Lagerfeuer, das Erzählen von Geschichten und dem Schmieden neuer Reisepläne. Mit ihrem Verein „Mobile Living“ will die 28-Jährige genau dieses Gemeinschaftsgefühl fördern und mit ihrem Freund Philipp anderen Campern helfen, Vans selbst auszubauen – individuell und nach eigenen Ideen. Laura: „Viele wollen kein Fahrzeug von der Stange. Sie wollen ihr eigenes kleines Zuhause auf Rädern bauen.“
Und genau darum geht’s bei „Gates of Summer“: Menschen zusammenbringen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Laura: „Das Schöne in Kärnten ist, dass man hier jeden Tag an einem anderen See stehen kann und genau das ist Camping für mich.“
Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der Kärnten Werbung unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.
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