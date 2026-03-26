Mit dem Fleckensprinter einmal quer durch Kärnten

Wenig später funkelt bereits der Klopeiner See in der Sonne. Sogar im Frühjahr spürt man hier die mediterrane Seite Kärntens. „Das ist das Schöne am Vanlife“, sagt Laura. „Wenn das Wetter passt, bleibt man einfach stehen.“ Weiter führt die Route durchs Rosental, vorbei an weiten Wiesen und mit Blick auf die Karawanken. Kurz darauf taucht die weithin sichtbare, zweitürmige Wallfahrtskirche von Maria Rain auf.