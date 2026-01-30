Vorteilswelt
Falsche Angaben

Flüchtlinge schummeln bei der Mindestsicherung

Wien
30.01.2026 19:00
(Bild: Krone KREATIV/Framestock - stockadobe.com/APA)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Um die volle Mindestsicherung zu kassieren, geben einige Flüchtlinge beim Antrag einen falschen Aufenthaltstitel an. Das fliegt immer auf – bleibt aber ohne Konsequenzen.

0 Kommentare

Seit 1. Jänner haben sich für mehr als 9000 Flüchtlinge die Finanzverhältnisse geändert. Sie sind subsidiär Schutzberechtigte – heißt: ihr Asylantrag wurde zwar mangels Verfolgung abgewiesen, aber weil deren Leben im Herkunftsland bedroht wird, dürfen diese Personen bleiben.

Aber Wien hat den Sparstift auch bei der Mindestsicherung angesetzt. Schutzberechtigte erhalten nicht mehr die volle Mindestsicherung, sondern die weitaus geringere Grundversorgung.

Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Rund 1200 Euro vorher, 400 Euro heute. Weil subsidiär Schutzberechtigte aber vom Gesetz her arbeiten dürfen, wäre freilich die Erwerbstätigkeit eine Alternative zu den Sozialleistungen.

„Bitte warten!“, heißt es für neue Antragsteller zurzeit bei der Wiener MA 40.
„Seit Tagen“
Computer-Chaos bei Behörde für Mindestsicherung
29.01.2026

Falsche Angaben
Jetzt erfuhr die „Krone“: Einige Flüchtlinge versuchen ihr Glück und geben beim Online-Antrag einen falschen Aufenthaltstitel an. Sie können frei wählen – zwischen Österreichischer Staatsbürger, EU/EWR-Bürger, Asylberechtigter, Drittstaatsangehöriger, subsidiär Schutzberechtigter oder Sonstige wie Asylwerber usw.

Und so kommt es mitunter zu falschen Angaben. Subsidiär Schutzberechtigte übermitteln an die Behörden Aufenthaltstitel Asylberechtigter, weil die nämlich die volle Mindestsicherung kassieren – und nicht die reduzierte Grundversorgung.

Antrag wird abgelehnt – sonst passiert nichts
Erfolg hat das freilich nicht. Das System der Stadt erkennt sofort am Namen, ob es sich um eine korrekte Angabe handelt oder nicht.

Das bestätigt auch die Stadt: „Wie bei allen Formularen kommt es auch bei unseren vor, dass sie falsch ausgefüllt werden. Wenn im Zuge eines Mindestsicherungsantrages bewusst oder unbewusst falsche Angaben gemacht werden, egal ob Einkommen, Aufenthaltstitel oder andere, fällt das bei der individuellen Fallprüfung jedes einzelnen Antrags sofort auf“, heißt es aus dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Mit Konsequenzen oder einer behördlichen Verfolgung haben die Flüchtlinge nicht zu rechnen. Erklärung: „Sind die Voraussetzungen für den Bezug der Mindestsicherung nicht gegeben, hat das einen ablehnenden Bescheid zur Folge.“ Sonst passiert nichts.

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
