Paris Saint-Germain gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Paris Saint-Germain empfängt den FC Liverpool, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Vieles spricht für PSG, das zuletzt sechsmal gegen englische Teams nicht verlor und dabei fünfmal als Sieger den Platz verließ. Im Achtelfinale wurde Chelsea mit 5:2 und 3:0 deutlich in die Schranken gewiesen. Vergangene Saison war nach Liverpool (4:1 im Elfmeterschießen nach 1:0 bzw. 0:1) auch Aston Villa und Arsenal in K.o.-Begegnungen bezwungen worden. Dass diese Serie gegen einen vom Top- zum Krisenklub mutierten Verein prolongiert werden kann, ist aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei Liverpool am Papier zu erwarten.
Slot „schlafwandelt der Entlassung entgegen“
Nach den schwachen Darbietungen in der Meisterschaft, in der Dominik Szoboszlai und Co. nach 31 Runden nur auf Platz fünf liegen, gab es mit einer 0:4-Niederlage im FA-Cup-Viertelfinale am Samstag bei Manchester City den nächsten herben Dämpfer. Der vertraglich bis 2027 gebundene Trainer Arne Slot steht dadurch mehr als zuvor in der Kritik und kann sich wohl nur mit einem CL-Titel retten. „Slot schlafwandelt der Entlassung entgegen“, schrieb die „Daily Mail“ nach dem Cup-Aus.
Die Aussagen aus der Mannschaft sprechen auch nicht gerade für eine Weiterbeschäftigung des 47-Jährigen. „Was uns immer am meisten auszeichnete, war unser Zusammenhalt. Jetzt befinden wir uns in einer Übergangsphase und müssen diesen Zusammenhalt erst wiederfinden“, sagte Kapitän Virgil van Dijk. „Der Kampfgeist und die richtige Einstellung haben gefehlt“, monierte Szoboszlai nach dem FA-Cup-Aus. „Um ehrlich zu sein, waren wir alle nicht so da, wie wir hätten sein können.“
Liverpool hofft auf „Reaktion“
Die Folge war die 15. Pflichtspielniederlage in dieser Saison. „Wenn man eine Chance haben will, Paris zu schlagen, muss man, wenn man sich Chancen herausspielt, auch treffen und man darf auch nicht so leichte Gegentore kassieren“, sagte Slot. Über die ganze Saison gesehen sei die Anzahl der Tore im Vergleich zu den Chancen viel zu gering. „Wir müssen nach einer solchen Niederlage und so vielen Enttäuschungen, die wir in dieser Saison bereits hatten, eine Reaktion zeigen“, forderte Liverpools Trainer.
Sein Team könnte zum zweiten Mal nach 2007 (Barcelona im Achtelfinale) einen Titelverteidiger ausschalten. Dafür spricht auch, dass in vier der jüngsten fünf Saisonen für diesen jeweils in der Runde der letzten acht Endstation war. Nur Real Madrid erreichte 2023 als Titelverteidiger das Halbfinale. PSG will diesem Beispiel nach vier Pflichtspielsiegen en suite folgen. „In so einem Spiel ist es nicht möglich, einen Favoriten zu nennen“, betonte PSG-Coach Luis Enrique.
Die direkten Duelle in der vergangenen Saison seien auf einem „sehr, sehr hohen Level“ gewesen. „Dieses Mal wird es nicht viel anders sein.“ Der Spanier hoffte auf mehr Ballbesitz als der Gegner. „Zwei großartige Mannschaften, da kann alles passieren“, sagte auch Mittelfeldspieler Vitinha. Nicht zu erwarten ist ein Unentschieden, die jüngsten 31 Auftritte von Liverpool in der CL endeten mit 22 Siegen und neun Niederlagen.
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