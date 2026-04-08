Paris Saint-Germain gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE

Liverpool hofft auf „Reaktion“

Die Folge war die 15. Pflichtspielniederlage in dieser Saison. „Wenn man eine Chance haben will, Paris zu schlagen, muss man, wenn man sich Chancen herausspielt, auch treffen und man darf auch nicht so leichte Gegentore kassieren“, sagte Slot. Über die ganze Saison gesehen sei die Anzahl der Tore im Vergleich zu den Chancen viel zu gering. „Wir müssen nach einer solchen Niederlage und so vielen Enttäuschungen, die wir in dieser Saison bereits hatten, eine Reaktion zeigen“, forderte Liverpools Trainer.