Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

Viertelfinal-Hit: Real gegen Bayern ab 21 Uhr LIVE

Champions League
07.04.2026 04:45
Real-Star Vinicius Jr.
Real-Star Vinicius Jr.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League: Real Madrid empfängt den FC Bayern. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Real und der FC Bayern stehen einander in der Champions League wieder einmal gegenüber. Im Viertelfinal-Hit treffen Europas Fußball-Giganten im Hinspiel in Madrid zum bereits 29. Mal in der Königsklasse aufeinander – kein Duell gab es öfter. Ein Schlüsselspieler aus Münchner Sicht soll Konrad Laimer werden. Dem Salzburger kommt die Aufgabe zu, Reals Offensivstars zu entschärfen. Die Bayern setzen wieder auf den zuletzt angeschlagenen Harry Kane.

Der Torjäger soll mithelfen, eine Serie an verlorenen K.o.-Runden gegen den 15-fachen Champions-League-Sieger zu beenden. Viermal in Folge – davon dreimal im Halbfinale – zogen die Bayern in den vergangenen zwölf Jahren gegen Real den Kürzeren. Beim jüngsten Vergleich vor zwei Jahren (2:2, 2:1 für Real) war Laimer im Münchner Mittelfeld dabei, David Alaba fehlte bei den Madrilenen verletzt. Österreichs Teamkapitän wird bei der Neuauflage aller Voraussicht nach von der Bank aus erneut den Zuschauer geben.

Kann Laimer Vinicius Jr. bändigen?
Laimer darf sich auf einen fordernden Abend im Estadio Bernabeu gefasst machen. Der Rechtsverteidiger dürfte es mit dem schnellen Vinicius Junior zu tun bekommen. Die Gegenstöße über den Brasilianer zu entschärfen gilt als Kriterium für einen Bayern-Erfolg. Sollte Laimer anstelle von Alphonso Davies links außen beginnen, warten wohl Duelle mit Kylian Mbappé. In denen dem 28-Jährigen aber auch eine Sperre für das Rückspiel droht: Bei einer weiteren Gelben Karte muss Laimer am 15. April in München zusehen.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)

  Dies droht auch einigen Reals Stars. Gleich sechs Akteure der Spanier gehen vorbelastet in die Partie, darunter Vinicius Junior, Mbappé und auch Jude Bellingham. Für die „Merengues“ bietet sich auf der Champions-League-Bühne auch heuer wieder die Möglichkeit, eine Saison zu retten. Aus dem spanischen Cup verabschiedete sich Real schon im Jänner, in der Meisterschaft droht der FC Barcelona zu enteilen. Am vergangenen Wochenende setzte es bei Abstiegskandidat Mallorca ein 1:2.

Im Achtelfinale gegen Manchester City belegte das Team von Trainer Álvaro Arbeloa, der zu Jahresbeginn Xabi Alonso ablöste, wieder die These, wonach Real international zur Hochform aufläuft. „Wenn Real Madrid in diesem Wettbewerb spielt, ändert sich alles. Wir sind bereit für mehr, für alles, was kommt“, sagte Vinicius Junior. Verzichten muss Arbeloa weiter auf Stammkeeper Thibaut Courtois.

Kane meldete sich fit
Die Generalprobe der Bayern glückte im Unterschied zu jener des Gegners. In Freiburg drehte der Bundesliga-Leader ein 0:2 im Finish zu einem 3:2-Sieg. Richtig ins Wanken kamen die Bayern heuer noch nicht. „Wir haben uns über die acht, neun Monate dieser Saison Vertrauen erarbeitet. Und mit diesem Vertrauen können wir dahin fahren und auch im Bernabeu gegen ein Stadion, gegen eine Bestie ankommen, die genau in diesen Momenten da ist“, meinte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

„Hoffentlich können wir unsere Stärke zeigen“, hoffte Trainer Vincent Kompany. Ein Trumpf für sein Team soll Kane werden. Der Engländer kam am Sprunggelenk leicht lädiert vom Nationalteam zurück, in Freiburg wurde er geschont. Im Abschlusstraining war er dabei. 48 Pflichtspieltore hat Kane für die Bayern in dieser Saison erzielt, zehn davon in der Champions League. Nur Mbappé kommt in der Königsklasse auf mehr (13 Tore). Die Augen werden auch auf Manuel Neuer gerichtet sein. Der 40-Jährige hielt im letzten Duell mit Real vor zwei Jahren bis zur 88. Minute überragend – und patzte dann entscheidend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
07.04.2026 04:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.134 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
131.607 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
126.862 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1325 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Champions League
Vor CL-Hit in Madrid
„Deutscher Friedhof“: Spanier provozieren Bayern
Pikante Fotos im Netz
„Liebe Madrid“: Schiri-Wirbel vor Bayern-Kracher
Deutschland in Gefahr?
Lahm warnt: „Dann droht uns dasselbe wie Italien“
Wirbel bei Real Madrid
Vinicius Jr. rechnet vor CL-Hit mit Xabi Alonso ab
Krone Plus Logo
Um 1,3 Milliarden Euro
„Reals Tempel ist ein Geschenk für den Fußball“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf