Viertelfinal-Hit: Real gegen Bayern ab 21 Uhr LIVE

„Hoffentlich können wir unsere Stärke zeigen“, hoffte Trainer Vincent Kompany. Ein Trumpf für sein Team soll Kane werden. Der Engländer kam am Sprunggelenk leicht lädiert vom Nationalteam zurück, in Freiburg wurde er geschont. Im Abschlusstraining war er dabei. 48 Pflichtspieltore hat Kane für die Bayern in dieser Saison erzielt, zehn davon in der Champions League. Nur Mbappé kommt in der Königsklasse auf mehr (13 Tore). Die Augen werden auch auf Manuel Neuer gerichtet sein. Der 40-Jährige hielt im letzten Duell mit Real vor zwei Jahren bis zur 88. Minute überragend – und patzte dann entscheidend.