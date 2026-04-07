Siebenjähriger Radfahrer in Nußdorf angefahren

Ein siebenjähriger Bub aus dem Flachgau ist am Nachmittag des Ostersamstags in Nußdorf bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Bub war mit dem Fahrrad in einem Kreuzungsbereich im Ortsgebiet unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw einer 39-jährigen Flachgauerin zusammenstieß.