Siebenjähriger Radfahrer in Nußdorf angefahren

In Nußdorf ist ein siebenjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Radfahrer mit einem Pkw. Das Kind kam ins Uniklinikum Salzburg, die Lenkerin war nüchtern.
Ein siebenjähriger Bub aus dem Flachgau ist am Nachmittag des Ostersamstags in Nußdorf bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Bub war mit dem Fahrrad in einem Kreuzungsbereich im Ortsgebiet unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw einer 39-jährigen Flachgauerin zusammenstieß.
Der Bub erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ. Wie es zur Kollision kam, klärt nun die Polizei.
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