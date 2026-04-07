Ärger im Bordell: Kunde flüchtet mit Kerzenständer

Wilde Szenen am Ostermontag gegen 22.15 Uhr in der Wiener Brigittenau: Ein 31-jähriger Mann sorgte in einem Laufhaus für Aufregung! Weil er mit einer Dienstleistung offenbar alles andere als zufrieden war, verlor der Kunde völlig die Nerven.
Lautstark beschwerte sich der Mann, packte eine Mitarbeiterin am Arm und riss schließlich sogar Gegenstände der dortigen Einrichtung an sich – dann machte er sich davon.
Mit Diebesgut aus Laufhaus beworfen
Doch damit nicht genug: Auf seiner wilden Flucht Richtung Donaukanal traf er auf alarmierte Polizeibeamte. Anstatt sich zu stellen, bewarf der 31-Jährige die Polizisten kurzerhand mit einem Kerzenständer und zwei Skulpturen – Diebesgut aus dem Laufhaus.
Über Leitplanke auf Straße gesprungen
Anschließend setzte er seine Flucht fort, sprang über eine Leitplanke direkt auf die Donaukanalstraße und brachte damit mehrere Autofahrer in gefährliche Situationen. Nur durch Vollbremsungen konnte ein Unfall verhindert werden.
Die Polizei ließ sich davon jedoch nicht abschütteln: Kurz darauf kam es zur Festnahme. „Nach der Vernehmung wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwalt schaft Wien auf freiem Fuß mehrfach angezeigt“, so Polizeisprecherin Julia Schick.
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