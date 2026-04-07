Ärger im Bordell: Kunde flüchtet mit Kerzenständer

Mit Diebesgut aus Laufhaus beworfen

Doch damit nicht genug: Auf seiner wilden Flucht Richtung Donaukanal traf er auf alarmierte Polizeibeamte. Anstatt sich zu stellen, bewarf der 31-Jährige die Polizisten kurzerhand mit einem Kerzenständer und zwei Skulpturen – Diebesgut aus dem Laufhaus.