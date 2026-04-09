Mit dem Rad durch Friauls Erdbeben-Geschichte!

Der Blick hinauf in Friauls Berge

Zurück Richtung Gemona del Friuli öffnet sich der Blick hinauf zum 1505 Meter hohen Monte San Simeone. Genau dort, wo vor 50 Jahren die Kräfte der Erde freigesetzt wurden. Heute ist der Berg auch ein Paradies für Mountainbiker, denn auf den Gipfel zieht sich eine steile und spektakuläre Militärstraße.