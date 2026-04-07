Vierfache Mutter (38) getötet: U-Haft verhängt

Nach der grausamen Bluttat in Niederösterreich, bei der eine vierfache Mutter gewaltsam ums Leben kam, ist nun U-Haft über ihren Ehemann verhängt worden. Der 47-Jährige steht im dringenden Verdacht, die 38-Jährige mit einem Schraubenzieher attackiert zu haben. Auch wies die Frau Schussverletzungen auf. Der mutmaßliche Täter zeigt sich geständig.