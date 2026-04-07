Nur an der Spitze ist der Frieden trügerisch

Bis zu zwölf Übungsleiter wurden in einem Salzburger Liga-Jahr schon einmal verschlissen. Dagegen macht sich die aktuelle Spielzeit ruhig aus. Wegen atmosphärischer Störungen löste nur Bramberg seinen Coach ab. Straßwalchens Huber-Rieder bekam die Chance bei Westligist Grünau. In Thalgau hat und sieht Alex Pilaj keine Zukunft: „Ich habe gewisse Forderungen gestellt, die der Verein nicht erfüllen will. Da macht es keinen Sinn weiterzumachen“, sagte er selbst dazu.