Verfolger-Derby bescherte Adnet Traumkulisse

Showdown in der vorletzten Runde

Am Ende waren sich alle Seiten einig, dass die Partie von der Stimmung auf den Rängen lebte und das Remis gerecht war. „Für uns war der Druck höher. Wir durften ja nicht verlieren“, wusste Hofer. Was auch klar ist: Die Meisterschaft geht noch neun Runden. Am 29. Mai kommt es erneut in Adnet zum Wiedersehen. „Wenn es da noch um was geht, kommen vielleicht noch viel mehr Leute“, sinnierte Steingruber. Denn klar ist auch: Den Aufstieg haben beide Klubs im Visier. Hoffentlich bei erneut so würdiger Derby-Kulisse. Offen ist nur, ob die Ausgangslage bis dahin unverändert bleibt oder sich einer der beiden Vereine vorzeitig absetzen kann.