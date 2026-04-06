Erster Sieg für neuen Trainer: „Haben uns belohnt“

Mit Huber-Rieder im Winter aus Straßwalchen nach Grünau gekommen ist Mittelfeldspieler Lucas Wildmann. Der Youngster hat sich gut eingelebt in seiner neuen fußballerischen Heimat: „Mir taugt es richtig gut in Grünau, die Mannschaft hat mich super aufgenommen.“ Bei seinen Zielen hält sich der 19-Jährige zurück: „Ich will hier so viel wie möglich spielen und Schritt für Schritt gehen!“