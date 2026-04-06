Erster Sieg für neuen Trainer: „Haben uns belohnt“

Wals-Grünau hat endlich den ersten Sieg im Frühjahr gefeiert. Die Flachgauer – seit Winter von Bernhard Huber-Rieder gecoacht – drehten die Auswärtspartie in Lustenau und gewannen 2:1. Auch Kuchl durfte am Ostermontag jubeln.
Da ist er, der erste Dreier in der Westliga für Wals-Grünaus neuen Trainer Bernhard Huber-Rieder. Die Flachgauer drehten die Partie in Lustenau und siegten 2:1. „Wir haben uns endlich belohnt für den ganzen Aufwand“, war der Coach erleichtert. Auf der Heimfahrt wurde der Erfolg im Bus dementsprechend zelebriert.
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Mit Huber-Rieder im Winter aus Straßwalchen nach Grünau gekommen ist Mittelfeldspieler Lucas Wildmann. Der Youngster hat sich gut eingelebt in seiner neuen fußballerischen Heimat: „Mir taugt es richtig gut in Grünau, die Mannschaft hat mich super aufgenommen.“ Bei seinen Zielen hält sich der 19-Jährige zurück: „Ich will hier so viel wie möglich spielen und Schritt für Schritt gehen!“
Während sich Grünau über den ersten Frühjahrssieg freute, bejubelte Kuchl gegen die Altach Juniors den vierten. Das Team von Trainer Thomas Hofer gewann nach Rückstand 4:1. „Altach hat in der zweiten Hälfte mehr Risiko gehen müssen“, konnte die Holzgemeinde die Räume dann perfekt nutzen. Mit drei Toren war Lukas Brückler der Mann des Spiels.
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