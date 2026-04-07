Nächster Afghane in seine Heimat abgeschoben

Mehr Abschiebungen als Asylanträge

Damit geht die Offensive der Abschiebung von Intensivstraftätern weiter. Im vergangenen Jahr wurden so viele Menschen abgeschoben wie noch nie – mehr als 14.000 Personen mussten Österreich 2025 verlassen. Im Jänner und Februar dieses Jahres mussten mittlerweile 2270 Straftäter und illegal Aufhältige Österreich verlassen – im selben Zeitraum gab es allerdings nur 768 Asylanträge, so das Ministerium weiter. „Wir verzeichnen mehr Abschiebungen als neue Asylanträge. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig abzusichern“, so Innenminister Gerhard Karner.