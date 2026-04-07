Nächster Afghane in seine Heimat abgeschoben

Ein weiteres Mal ist ein straffällig gewordener afghanischer Staatsbürger außer Landes gebracht und in sein Heimatland abgeschoben worden. Der 33-Jährige hatte in Österreich bereits eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, u.a. wegen schwerer Körperverletzung.
Zum Abschiebeflug kam es am Montagabend. Dieser erfolgte erneut via Istanbul nach Kabul. Der 33-jährige Afghane wurde dabei durchgehend begleitet und überwacht, wie das Ministerium mitteilte. Der Mann war in der Vergangenheit mehrfach straffällig geworden, insgesamt wurde er viermal verurteilt, verbüßte insgesamt viereinhalb Jahre im Gefängnis.
Mehr Abschiebungen als Asylanträge
Damit geht die Offensive der Abschiebung von Intensivstraftätern weiter. Im vergangenen Jahr wurden so viele Menschen abgeschoben wie noch nie – mehr als 14.000 Personen mussten Österreich 2025 verlassen. Im Jänner und Februar dieses Jahres mussten mittlerweile 2270 Straftäter und illegal Aufhältige Österreich verlassen – im selben Zeitraum gab es allerdings nur 768 Asylanträge, so das Ministerium weiter. „Wir verzeichnen mehr Abschiebungen als neue Asylanträge. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig abzusichern“, so Innenminister Gerhard Karner.
Betont wurde seitens des Ministeriums zudem, dass mit bundesweit rund 8200 Asylwerbern in der Grundversorgung die Zahl so niedrig sei, „wie seit über 20 Jahren nicht mehr“.
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