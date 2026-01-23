Rekord-Zahl: So viele Abschiebungen wie noch nie

Deutlich weniger Asylanträge

Es verließen nicht nur mehr Menschen Österreich als in den vergangenen Jahren, es kamen auch weniger. Im vergangenen Jahr gab es ein Minus von 36 Prozent bei den Asylanträgen, insgesamt wurden nur noch 16.284 Anträge gestellt. Zum letzten Mal gab es 2020 weniger Anträge. Hoch gerechnet auf die Bevölkerungszahl liegt Österreich damit in der EU nur noch an zwölfter Stelle.