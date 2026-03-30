Erneut Afghane zurück nach Kabul abgeschoben

Gerade noch war der Mann, dessen Asylantrag 2022 negativ entschieden wurde, beim Teppichlegen im Bezirk Melk. Wenige Tage später, in der Nacht auf Montag, wurde er über Istanbul zurück in sein Heimatland Afghanistan gebracht. Finanzbeamte hatten ihn bei der Schwarzarbeit erwischt und dem Innenministerium übergeben.