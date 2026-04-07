400 Millionen Dollar für das Leben eines Soldaten

Bei dem Husarenstreich zur Rettung des zweiten abgestürzten Piloten haben die USA Kriegsgerät im Wert von 400 Millionen Dollar verloren (aber kein weiteres Opfer): zwei Transportflugzeuge, vier Helikopter und zusätzliche Hightech-Ausrüstung. Das zeigt, was dem US-Militär das Leben eines Soldaten wert ist.