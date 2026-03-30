Tritte gegen Auto, Glastür zerstört: Mann entlarvt

In der Nacht auf Samstag war der zunächst unbekannte Vandale in Sölden aktiv gewesen. Der Mann sei dabei beobachtet worden, wie er kurz nach 3 Uhr mehrmals gegen ein abgestelltes Auto trat. Danach flüchtete der Unbekannte vom Parkplatz und marschierte zu einer Unterkunft, wo er mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte.