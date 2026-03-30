Tritte gegen Auto, Glastür zerstört: Mann entlarvt

Ein zunächst unbekannter Vandale hat am Wochenende im Tiroler Wintersportort Sölden mitten in der Nacht für gehörigen Wirbel gesorgt. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ausforschen. Der 32-jährige Tscheche zeigte sich geständig.
In der Nacht auf Samstag war der zunächst unbekannte Vandale in Sölden aktiv gewesen. Der Mann sei dabei beobachtet worden, wie er kurz nach 3 Uhr mehrmals gegen ein abgestelltes Auto trat. Danach flüchtete der Unbekannte vom Parkplatz und marschierte zu einer Unterkunft, wo er mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte.
Tatverdächtiger ausgeforscht
Nachdem der Vandale im Flur des Gebäudes auf die Hausbesitzerin getroffen war, ergriff er die Flucht. Die Polizei nahm daraufhin umfassende Ermittlungen auf und konnte schließlich einen Tatverdächtigen ausforschen.
„Der Mann ist geständig“
Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Tschechen. Im Zuge der ersten Vernehmungen habe sich der mutmaßliche Täter geständig gezeigt. „Er wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, hieß es vonseiten der Polizei abschließend.
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