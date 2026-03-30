Verkehrszeichen und Co. im Visier von Vandalen

Nach unbekannten Vandalen fahndet die Polizei im Tiroler Unterland. In Radfeld sowie in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) trieben sie in der Vorwoche ihr Unwesen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zugeschlagen haben die noch unbekannten Vandalen vermutlich in der Nacht vom 27. auf den 28. März. Ins Visier nahmen sie die beiden Gemeinden Radfeld und Reith im Alpbachtal. „Die Täter verunstalteten mehrere Verkehrszeichen, eine Ortstafel sowie Straßenleitpflöcke mit weißer, wasserfester Farbe“, heißt es von den Ermittlern.
Hoffen auf Hinweise
Die Exekutive listete im Bericht auch auf, wo welche Gegenstände den Vandalen zum Opfer fielen – siehe dazu die Faktenbox oben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht bislang nicht fest. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Vandalen.
Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Dienststelle in Kramsach entgegen: 059133/7213
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