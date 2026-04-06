WAC changes coaches
Atalan fired! This is likely his successor
After the eighth loss in the eighth away game and nine consecutive competitive matches without a win, the hapless WAC coach Ismail Atalan could no longer be kept on. An experienced man is now on the horizon...
It became clear in Wolfsberg at the latest following Saturday’s 1-3 loss to WSG Tirol: Things cannot go on like this. Last season’s fourth-place Bundesliga finisher and Cup champion is now the only remaining rival of bottom-of-the-table Blau-Weiß Linz in the relegation battle—with seven rounds to go, the “Wolves” are just four points ahead of the Upper Austrians.
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