Atalan gekündigt! Das ist wohl sein Nachfolger

Nach der achten Pleite im achten Auswärtsspiel und nach neun sieglosen Bewerbsspielen in Folge war der glücklose WAC-Coach Ismail Atalan nicht mehr zu halten. Ein erfahrener Mann steht nun ante portas ...
Spätestens seit der 1:3-Niederlage bei der WSG Tirol am Samstag war in Wolfsberg klar: So kann es nicht weitergehen. Der Bundesliga-Vierte und Cupsieger der Vorsaison ist mittlerweile der einzige verbliebene Kontrahent von Schlusslicht Blau-Weiß Linz im Abstiegskampf – sieben Runden vor dem Ende liegen die „Wölfe“ nur vier Punkte vor den Oberösterreichern.
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