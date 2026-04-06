Atalan gekündigt! Das ist wohl sein Nachfolger

Spätestens seit der 1:3-Niederlage bei der WSG Tirol am Samstag war in Wolfsberg klar: So kann es nicht weitergehen. Der Bundesliga-Vierte und Cupsieger der Vorsaison ist mittlerweile der einzige verbliebene Kontrahent von Schlusslicht Blau-Weiß Linz im Abstiegskampf – sieben Runden vor dem Ende liegen die „Wölfe“ nur vier Punkte vor den Oberösterreichern.