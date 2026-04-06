Rosendorn brachte Kretschmer in Lebensgefahr

Was als harmloser Stich begann, entwickelte sich für Designer und „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer, 60, zu einem lebensbedrohlichen Vorfall. Nach einer Verletzung durch einen Rosendorn auf Sylt erkrankte der Modeexperte an einer Sepsis – einer Blutvergiftung -, die einen Klinikaufenthalt von acht Tagen nach sich zog. Heute warnt Kretschmer davor, selbst kleine Wunden zu unterschätzen.
Im vergangenen Sommer habe Kretschmer sich auf einer Pferdewiese auf Sylt an einer Rose verletzt. Trotz sofortiger Behandlung mit antiseptischer Creme habe sich sein Zustand schnell verschlechtert. Ein erster Arztbesuch blieb zunächst ohne Befund, doch bereits am nächsten Tag zeigten sich deutliche Entzündungszeichen. Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Konzentrationsprobleme traten auf, wie er nun der „Bild“ berichtete.
Notaufnahme und intensive Behandlung
In kritischem Zustand suchte der Designer schließlich die Notaufnahme auf. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Sepsis und leiteten sofort eine Behandlung ein. Die betroffene Hand musste chirurgisch geöffnet werden, der Arm wurde ruhig gestellt und hochgelagert. Zusätzlich erhielt Kretschmer eine Antibiotikatherapie während seines acht Tage dauernden Klinikaufenthalts.
Schockierende Bilanz
Rückblickend beschreibt Kretschmer die Situation als lebensbedrohlich. Seither habe er Rosen „nicht mehr angefasst“, so der Designer. Bereits im November hatte er in einem Interview mit NDR-Moderatorin Bettina Tietjen über den Vorfall gesprochen und dabei auf einen deutlichen Gewichtsverlust hingewiesen: Rund acht bis neun Kilogramm habe er infolge der Erkrankung und des Klinikaufenthalts verloren.
Heute betont Kretschmer, dass die Erfahrung ihm gezeigt habe, wie schnell sich Infektionen zuspitzen können. Sein Fazit: Selbst bei kleinen Verletzungen sollte man Warnsignale ernst nehmen und im Zweifel frühzeitig medizinische Hilfe aufsuchen.
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