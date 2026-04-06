Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Shopping Queen“-Star

Rosendorn brachte Kretschmer in Lebensgefahr

Society International
06.04.2026 22:20
Eine eigentlich harmlos wirkende Verletzung hätte Guido Maria Kretschmer fast das Leben ...
Eine eigentlich harmlos wirkende Verletzung hätte Guido Maria Kretschmer fast das Leben gekostet.(Bild: APA/dpa/Monika Skolimowska)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als harmloser Stich begann, entwickelte sich für Designer und „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer, 60, zu einem lebensbedrohlichen Vorfall. Nach einer Verletzung durch einen Rosendorn auf Sylt erkrankte der Modeexperte an einer Sepsis – einer Blutvergiftung -, die einen Klinikaufenthalt von acht Tagen nach sich zog. Heute warnt Kretschmer davor, selbst kleine Wunden zu unterschätzen.

0 Kommentare

Im vergangenen Sommer habe Kretschmer sich auf einer Pferdewiese auf Sylt an einer Rose verletzt. Trotz sofortiger Behandlung mit antiseptischer Creme habe sich sein Zustand schnell verschlechtert. Ein erster Arztbesuch blieb zunächst ohne Befund, doch bereits am nächsten Tag zeigten sich deutliche Entzündungszeichen. Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Konzentrationsprobleme traten auf, wie er nun der „Bild“ berichtete.

Notaufnahme und intensive Behandlung
In kritischem Zustand suchte der Designer schließlich die Notaufnahme auf. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Sepsis und leiteten sofort eine Behandlung ein. Die betroffene Hand musste chirurgisch geöffnet werden, der Arm wurde ruhig gestellt und hochgelagert. Zusätzlich erhielt Kretschmer eine Antibiotikatherapie während seines acht Tage dauernden Klinikaufenthalts.

Lesen Sie auch:
Strahlen um die Wette: Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters (l.)
40 Jahre ein Paar
Guido Maria Kretschmer verrät sein Liebesgeheimnis
13.07.2025

Schockierende Bilanz 
Rückblickend beschreibt Kretschmer die Situation als lebensbedrohlich. Seither habe er Rosen „nicht mehr angefasst“, so der Designer. Bereits im November hatte er in einem Interview mit NDR-Moderatorin Bettina Tietjen über den Vorfall gesprochen und dabei auf einen deutlichen Gewichtsverlust hingewiesen: Rund acht bis neun Kilogramm habe er infolge der Erkrankung und des Klinikaufenthalts verloren.

Heute betont Kretschmer, dass die Erfahrung ihm gezeigt habe, wie schnell sich Infektionen zuspitzen können. Sein Fazit: Selbst bei kleinen Verletzungen sollte man Warnsignale ernst nehmen und im Zweifel frühzeitig medizinische Hilfe aufsuchen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
06.04.2026 22:20
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
121.735 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
104.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
100.404 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2214 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1559 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1252 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Society International
„Shopping Queen“-Star
Rosendorn brachte Kretschmer in Lebensgefahr
Ring-Drama in Paris
Brauchte drei Anläufe: Ikke Hüftgold ist verlobt
Nach Krebs-Rückzug
Thomas Gottschalk zeigt sich in der Öffentlichkeit
Festival in London
Kanye Wests Showpläne sorgen britischen Premier
Foto-Grüße aus Montana
Prinz Harry traf Trudeau und Perry im Skiurlaub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf