Rosendorn brachte Kretschmer in Lebensgefahr

Im vergangenen Sommer habe Kretschmer sich auf einer Pferdewiese auf Sylt an einer Rose verletzt. Trotz sofortiger Behandlung mit antiseptischer Creme habe sich sein Zustand schnell verschlechtert. Ein erster Arztbesuch blieb zunächst ohne Befund, doch bereits am nächsten Tag zeigten sich deutliche Entzündungszeichen. Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Konzentrationsprobleme traten auf, wie er nun der „Bild“ berichtete.