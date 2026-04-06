Familie kracht auf Autobahn gegen Aufpralldämpfer

Am Ostersonntag kam es auf der Tauernautobahn bei Flachau zu einem Unfall mit fünf Insassen, darunter drei Kinder. Der Pkw prallte bei einer Parkplatzeinfahrt frontal gegen eine Leiteinrichtung. Alle Beteiligten erlitten laut Rotem Kreuz leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.
Am Ostersonntag überschattete ein Verkehrsunfall den Reiseverkehr auf der Tauernautobahn (A10) bei Flachau. Kurz nach 8 Uhr verlor der Lenker eines voll besetzten Pkw bei einer Parkplatzeinfahrt aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und prallte frontal gegen einen Aufpralldämpfer.
Im Fahrzeug saßen zwei Erwachsene und drei Kinder, darunter ein Kleinkind. Die Familie konnte das Auto selbstständig verlassen. Laut Rotem Kreuz erlitten alle fünf Insassen nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung zur Kontrolle ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Die Feuerwehr Flachau rückte mit fünf Fahrzeugen aus, sicherte die Unfallstelle ab, organisierte das Abschleppen des schwerbeschädigten Pkw und säuberte die Fahrbahn von Trümmerteilen.
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