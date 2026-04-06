Familie kracht auf Autobahn gegen Aufpralldämpfer

Am Ostersonntag kam es auf der Tauernautobahn bei Flachau zu einem Unfall mit fünf Insassen, darunter drei Kinder. Der Pkw prallte bei einer Parkplatzeinfahrt frontal gegen eine Leiteinrichtung. Alle Beteiligten erlitten laut Rotem Kreuz leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.