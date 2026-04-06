Motorradfahrer nach Crash mit Pkw schwer verletzt

Auf der B158 bei der Nesselgrabenbrücke in Hof (Salzburg) ist es am frühen Abend des Ostersonntags zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, errichtete Sichtschutz und reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.