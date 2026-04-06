Motorradfahrer nach Crash mit Pkw schwer verletzt

Auf der B158 bei der Nesselgrabenbrücke in Hof (Salzburg) ist es am frühen Abend des Ostersonntags zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, errichtete Sichtschutz und reinigte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.
Die Feuerwehr Hof wurde am Ostersonntag um 17.53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B158 bei der Nesselgrabenbrücke alarmiert. Im Kreuzungsbereich kollidierten aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw und ein Motorrad.
Die Einsatzkräfte rückten mit einem Mannschaftsbus, Rüstlöschfahrzeug und Tankfahrzeug aus, sicherten die Unfallstelle ab und errichteten einen Sichtschutz. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.
Während der Arbeiten war die B158 vollständig gesperrt. Rotes Kreuz und Polizei standen ebenfalls im Einsatz. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
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