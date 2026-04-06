Auto bei Unfall 100 Meter in Wiese geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der B1 in Eugendorf (Salzburg) gekommen. Ein Auto ist aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und wurde 100 Meter weit in die Wiese geschleudert. Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.
Eine zufällig vorbeikommende Ärztin hatte den verletzten Fahrer bis zum Eintreffen des Hubschraubers versorgt.
Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt. Die Feuerwehren aus Eugendorf unterstützten die Rettungsmannschaften und transportierten den Verletzten zum Hubschrauber. Gleichzeitig wurde von den Tank- und Rüstlöschfahrzeugen von der Straße aus eine Beleuchtung der Unfallstelle aufgebaut und mittels Handfeuerlöschern der Brandschutz sichergestellt.
Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.