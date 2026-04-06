Auto bei Unfall 100 Meter in Wiese geschleudert

Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt. Die Feuerwehren aus Eugendorf unterstützten die Rettungsmannschaften und transportierten den Verletzten zum Hubschrauber. Gleichzeitig wurde von den Tank- und Rüstlöschfahrzeugen von der Straße aus eine Beleuchtung der Unfallstelle aufgebaut und mittels Handfeuerlöschern der Brandschutz sichergestellt.