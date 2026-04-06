Häftling auf Freigang fuhr berauscht durch Wien

Die Polizisten hielten den Österreicher in der Wallgasse gegen 12 Uhr an, eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht: Der 40-Jährige hatte zuvor Suchtgift konsumiert. Besonders brisant: Der Mann hätte gar nicht fahren dürfen – ihm war der Führerschein bereits zuvor entzogen worden.