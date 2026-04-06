Häftling auf Freigang fuhr berauscht durch Wien

Ein 40-jähriger Häftling auf Freigang hat am Sonntag in Wien-Mariahilf für einen Polizeieinsatz gesorgt. Beamte wurden auf den Mann aufmerksam, als er sich hinter das Steuer eines Autos setzte – offenbar unter Drogeneinfluss!
Die Polizisten hielten den Österreicher in der Wallgasse gegen 12 Uhr an, eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht: Der 40-Jährige hatte zuvor Suchtgift konsumiert. Besonders brisant: Der Mann hätte gar nicht fahren dürfen – ihm war der Führerschein bereits zuvor entzogen worden.
Freigang umgehend beendet
Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem Drogenersatzstoffe, die sichergestellt wurden.
Weitere Ermittlungen brachten schließlich ans Licht, dass es sich bei dem Mann um einen Strafgefangenen mit Haftunterbrechung handelte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Justizanstalt wurde der Freigang umgehend beendet – der 40-Jährige wurde zurück ins Gefängnis gebracht.
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