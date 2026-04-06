„Weg mit dem ORF“: Man darf sich nicht wundern …

Wurden doch zudem in der Vorwoche die Spitzengehälter veröffentlicht, die als Gagenkaiser ausgerechnet Strobl, Weißmann und den im Vorjahr von Weißmann in die Wüste geschickten Ex-Sportchef Hannes Aigelsreiter wie auch den höchst umstrittenen ORF-III-Chef Peter Schöber neben dem obersten Werbevermarkter Oliver Böhm unter den Top-5 auflisten. Nur zur Erinnerung: Sie kassieren monatlich knapp so viel wie der Bundeskanzler bis zu weit mehr als der Bundespräsident. Und wer zahlt all das? Genau: ALLE österreichischen Haushalte, ob wir nun wollen oder nicht. Kein Wunder, wenn die Wut auf den ORF eine immer größere wird.