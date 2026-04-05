Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“

Durch die herbe Pleite fiel die Austria auf Rang fünf zurück und hat fünf Zähler Rückstand auf Sturm, Hartberg verliert indes langsam den Kontakt zu den Top 5. Am nächsten Sonntag kommt es in Favoriten zum Wiener Derby, während Sturm im steirischen Duell Hartberg empfängt. Salzburg und der LASK duellieren sich bereits am Freitag.