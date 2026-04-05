Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“

Katerstimmung bei der Austria nach dem 1:4 beim LASK. Durch die herbe Pleite fielen die Violetten ausgerechnet vor dem Wiener Derby gegen Rapid auf Rang fünf zurück. Für Kapitän Manfred Fischer gibt es nun aber nur eine Devise ...
„Natürlich sind wir heute enttäuscht, morgen vielleicht auch noch. Aber ab Mittwoch werden wir uns auf das Wiener Derby vorbereiten wie auf jedes andere Spiel“, so Fischer nach der Pleite in Unterzahl.
Und er sagt ganz offen: „Ich glaube, das Blödeste, was wir jetzt tun könnten, wäre es, komplett den Kopf zu verlieren. So auf die Art, es funktioniert gar nichts mehr. Das wäre der komplett falsche Zugang.“
Durch die herbe Pleite fiel die Austria auf Rang fünf zurück und hat fünf Zähler Rückstand auf Sturm, Hartberg verliert indes langsam den Kontakt zu den Top 5. Am nächsten Sonntag kommt es in Favoriten zum Wiener Derby, während Sturm im steirischen Duell Hartberg empfängt. Salzburg und der LASK duellieren sich bereits am Freitag.
„Wir haben schon oft genug gezeigt, ...“
Fischer: „Wir haben schon oft genug gezeigt, dass wir aus schwierigen Phasen noch besser herausgekommen sind. Das werden wir auch jetzt wieder probieren und dafür werden wir alles geben.“
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