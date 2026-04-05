Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg

Hedl-Patzer führte zu 2:0

Dies änderte sich nach Wiederbeginn schlagartig. Zunächst konnte Serge-Philippe Raux-Yao nach einer Hereingabe von Mamageishvili in höchster Not noch klären (46.). Die nächste Chance mündete unter kräftiger Mithilfe von Niklas Hedl im 2:0. Einen harmlosen Abschluss von Hödl ließ der Rapid-Keeper fallen, Jatta staubte ab. Rapid war um eine schnelle Antwort bemüht. Andreas Weimann traf aus kurzer Distanz die Innenstange, ein Tor hätte aufgrund einer knappen Abseitsstellung nicht gezählt (54.).