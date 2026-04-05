Gnadenlos! LASK walzt die Austria mit 4:1 nieder

Die Gäste wankten nach dem Horrorstart und wurden nach einem Ballverlust im Mittelfeld erneut bestraft. Ein abgerissener Schuss von Rückkehrer Sascha Horvath landete vor den Füßen von Usor, der aus kurzer Distanz einschob. Drei Gegentore in der ersten Viertelstunde hatte die Austria laut Sky-Angaben in ihrer Liga-Historie zuvor noch nicht kassiert. Nur drei Minuten später schlug es auch im LASK-Tor ein: Kalajdzic klärte einen Freistoß per Kopf ins Zentrum, wo Lee Tae-seok aus 20 Metern einfach draufhielt.