Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veilchen übel gerupft

Gnadenlos! LASK walzt die Austria mit 4:1 nieder

Bundesliga
05.04.2026 16:23
Die Linzer Jubeltraube nach dem 4:1-Sieg gegen die Wiener Austria …
Die Linzer Jubeltraube nach dem 4:1-Sieg gegen die Wiener Austria …(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der LASK hat sich mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Austria Wien im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet!

0 Kommentare

12.849 Zuschauer in Linz bekamen am Ostersonntag eine verrückte Startphase mit vier Toren und einem Austria-Ausschluss in den ersten 16 Minuten geboten. Auf dem Weg zum ersten Sieg in der diesjährigen Meistergruppe erwischten die Athletiker einen Traumstart mit Treffern von Keba Cisse (4.), Kasper Jörgensen (12.) und Moses Usor (13.).

Die Wiener, die nach Rot für Tin Plavotic (11.) früh nur noch zu zehnt waren, verkürzten durch Lee Tae-seok (16.). ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic besorgte bereits nach 32 Minuten den Endstand, weil die Oberösterreicher im zweiten Abschnitt verschwenderisch mit ihren Chancen umgingen.

Rasanter Beginn
Im Vorfeld war viel über die Linzer Standardschwäche gesprochen worden. Nach einer kurz ausgespielten Ecke in Minute 4 zeigte sich jedoch die Austria-Defensive unsortiert. Cisse köpfelte nach Flanke von Usor unbedrängt ein. Die Richtung war damit vorgegeben – und es wurde früh eindeutig. Plavotic sah nach einem ungeschickten Handspiel an der Strafraumgrenze nach VAR-Eingriff Rot. Der baumlange Innenverteidiger war erst von einer Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrt. Jörgensen versenkte den fälligen Freistoß kunstvoll zum 2:0.

Die Gäste wankten nach dem Horrorstart und wurden nach einem Ballverlust im Mittelfeld erneut bestraft. Ein abgerissener Schuss von Rückkehrer Sascha Horvath landete vor den Füßen von Usor, der aus kurzer Distanz einschob. Drei Gegentore in der ersten Viertelstunde hatte die Austria laut Sky-Angaben in ihrer Liga-Historie zuvor noch nicht kassiert. Nur drei Minuten später schlug es auch im LASK-Tor ein: Kalajdzic klärte einen Freistoß per Kopf ins Zentrum, wo Lee Tae-seok aus 20 Metern einfach draufhielt.

LASK verschont die Austria
Die Austria versuchte in der Folge den Schaden mit harter Gangart und Tempogegenstößen zu begrenzen. Der LASK aber blieb vehement. Melayro Bogarde konnte ohne Druck flanken und fand den Kopf von Sturmtank Kalajdzic – 4:1. Der zweite Spielabschnitt wurde zum Linzer Schaulaufen gegen eine tief verteidigende Austria, die dennoch mehrere klare Einschussgelegenheiten nicht vermeiden konnte. Die Athletiker ließen Chance um Chance ungenutzt. Allein der gut aufgelegte Kalajdzic hatte mit einem Kopfball (51.) und einem Schupfer aus kurzer Distanz (58.) zweimal Lattenpech.

(Bild: GEPA)

Danach begannen die Wechselspielchen und Kräfte wurden geschont. Bereits am Freitag ist der LASK in Salzburg gefordert. Die Mannschaft wird nach zuvor nur einem Sieg aus sechs Runden mit neuem Selbstvertrauen ins Schlagerspiel gehen. Für die Austria hingegen setzte es nach dem 2:5 zum Meistergruppen-Auftakt erneut eine empfindliche Niederlage. Dazwischen lag ein 1:0-Erfolg in Hartberg. Für Violett folgen nun das Heimderby gegen Rapid sowie ein Doppel gegen Salzburg.

Das Ergebnis:
LASK – FK Austria Wien (4:1)
Linz, Raiffeisen Arena, 12.849 Zuschauer, Schiedsrichter Semler

Tore: 1:0 (4.) Cissé, 2:0 (12.) Jørgensen, 3:0 (13.) Usor, 3:1 (16.) Tae-seok Lee, 4:1 (32.) Kalajdžić

Rote Karte: Plavotic (11./Notbremse)

Gelbe Karten: keine

LASK: Jungwirth – Cisse, Tornich, Andrade (86. Mbuyamba) – Jörgensen (78. Flecker), Coulibaly, Horvath (86. Lang), Bogarde – Usor (71. Kacavenda) – Kalajdzic, Adeniran (78. Entrup)
Austria: Sahin-Radlinger – Wiesinger (61. Radonjic), Dragovic (71. Schablas), Plavotic – Ranftl, Lee K., Maybach (61. Markovic), Lee T. – Fischer (72. Saljic), Barry – Eggestein (85. Boateng)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
05.04.2026 16:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LinzSalzburg
LASKÖFB
Ostersonntag
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Bundesliga
Austria-Kapitän
Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“
Betreuer geht zu Boden
„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
Krone Plus Logo
Platz eins abgesichert
Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
„So ist es eben“
Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
Nach Mega-Patzer
Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf