Feuer bei OMV-Beteiligung Borouge in den Emiraten

Herabfallende Trümmer iranischer Drohnen

Die Behörden rückten zu mehreren Bränden in der Petrochemieanlage aus und geben an, dass die Brände durch herabfallende Trümmerteile entstanden seien. Diese sollen demnach von iranischen Drohnen stammen, die von Luftabwehrsystemen abgefangen werden konnten. Die Produktion in der Anlage wurde sofort eingestellt und der Schaden werde nun geprüft. Verletzte gab es laut den Behörden keine. Die Anlage befindet sich in Ruwais, nahe der westlichen Grenze der VAE zu Saudi-Arabien.