Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drohnenangriffe

Feuer bei OMV-Beteiligung Borouge in den Emiraten

Wirtschaft
05.04.2026 19:20
Die OMV und ADNOC halten als gleichberechtigte Partner je 50 Prozent an der Borouge ...
Die OMV und ADNOC halten als gleichberechtigte Partner je 50 Prozent an der Borouge International.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind nach einem iranischen Angriff auf eine petrochemische Anlage des Kunststoffherstellers Borouge mehrere Brände ausgebrochen. Die Anlage ist eine Unternehmenskooperation der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und der österreichischen OMV.

0 Kommentare

Am Sonntag meldete das Medienbüro von Abu Dhabi Feuer in einer petrochemischen Anlage von Borouge International. Diese ist ein Zusammenschluss (Joint Venture) der heimischen, teilstaatlichen OMV und des Energiekonzers ADNOC. Erst Ende März hatten diese ihre Chemiesparten zur neuen Borouge International mit Sitz in Wien zusammengelegt.

Herabfallende Trümmer iranischer Drohnen
Die Behörden rückten zu mehreren Bränden in der Petrochemieanlage aus und geben an, dass die Brände durch herabfallende Trümmerteile entstanden seien. Diese sollen demnach von iranischen Drohnen stammen, die von Luftabwehrsystemen abgefangen werden konnten. Die Produktion in der Anlage wurde sofort eingestellt und der Schaden werde nun geprüft. Verletzte gab es laut den Behörden keine. Die Anlage befindet sich in Ruwais, nahe der westlichen Grenze der VAE zu Saudi-Arabien. 

OMV-Tochter an Unternehmen beteiligt
Der Zusammenschluss von Borealis (Tochtergesellschaft der OMV), Borouge und Nova Chemicals schaffte einen globalen Kunststoffkonzern und den viertgrößten Produzenten von Polyolefin-Kunststoffen. Das Unternehmen mit einem Wert von rund 52,1 Milliarden Euro (60 Mrd. US-Dollar) wurde 1998 gegründet, sitzt in Abu Dhabi und betreibt in der Al Ruwais Industrial City einen der größten Anlagenkomplexe weltweit.

Auch Drohnenangriffe in Bahrain und Kuwait
Im Golfstaat Bahrain verursachte ein iranischer Drohnenangriff am Sonntagmorgen Brände in einem Lager von Bapco Energies. Dem Energieunternehmen nach wurden die Flammen vollständig gelöscht und es gab keine Verletzten. Auch die Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) in Bahrain meldete Schäden an mehreren Anlagen durch iranische Drohnenangriffe am Morgen, ebenfalls ohne Verletzte. Das berichtete die Staatsagentur BNA.

Lesen Sie auch:
Die OMV hat ihre Chemiesparte mit dem Energiekonzern ADNOC aus Abu Dhabi fusioniert. 
Fusion abgeschlossen
OMV schafft mit Abu-Dhabi-Konzern Chemie-Riesen
31.03.2026

In Kuwait meldeten Ministerien laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna schwere Schäden an Infrastruktur, Regierungsgebäuden und einer Anlage des Ölkonzerns Kuwait Petroleum Corporation. Diese waren demnach ebenfalls das Ergebnis iranischen Beschusses. Auch hier gab es keine Verletzten. 

Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe vor fünf Wochen reagiert der Iran mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Kuwait und andere Golfstaaten, in denen US-Militärbasen stehen.

OPEC berät Ölproduktion
Wegen der möglichen Auswirkungen des Konflikts auf die Ölpreise wollen acht OPEC-Staaten über ihre Produktionsquoten beraten. Im April hatte die OPEC+-Gruppe die Produktion bereits um 206.000 Barrel pro Tag erhöht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
05.04.2026 19:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.112 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.142 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.709 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1612 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1359 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1356 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Neue Voraussetzungen
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
WERBUNG
Fenster aus Bio attributed PVC aus Ö im Vormarsch
Zu viele Promille
Deutsche Brauerei ruft alkoholfreies Bier zurück
Lieferketten-Engpässe
„Diese Abhängigkeit macht Europa verwundbar“
Steigende Spritpreise
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf